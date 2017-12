Dubiose Geschäfte mit Wöhrl-Anleihegläubigern

NÜRNBERG - 30 Millionen Euro hat das Textilunternehmen Rudolf Wöhrl AG einst über eine Anleihe von privaten Anlegern eingesammelt. Ein Großteil des Geldes ist durch die Insolvenz des Modehauses verloren gegangen. Und jetzt will ein Berliner Investor auf Kosten der Gläubiger auch noch glänzende Geschäfte machen.

Neben Mitarbeitern, die wie hier in der Filiale Langwasser ihren angestammten Arbeitsplatz verloren haben, sind auch die Anleihegläubiger Opfer der Wöhrl-Pleite. Foto: Edgar Pfrogner



Das Angebot klingt überraschend: Ein gewisser Peter Bratfisch will den privaten Wöhrl-Gläubigern ihre erworbenen Anleihen abkaufen. Ausgerechnet diese Schuldverschreibung, die doch wegen der Insolvenz des Nürnberger Textilunternehmens so viel an Wert verloren hat?

Bratfisch - ein Berliner Privatinvestor, wie sich nach einigen Recherchen herausstellt, bietet den Wöhrl-Anleihegläubigern für nominal je 1000 Euro, die Anleger der Firma einst geliehen haben,31 Euro an. Im Gegenzug wird er Inhaber der Schuldverschreibungen und macht dann einen satten Gewinn, wenn der Sachwalter am Ende – wie zu erwarten ist – deutlich mehr an die Gläubiger zurückgibt als die von Bratfisch gebotenen 31 Euro. Das Verfahren soll laut Sachwalter Volker Böhm wohl im April 2018 abgeschlossen sein.

Eine Wette also, bei der auch Wöhrl-Anleger gewinnen könnten - behauptet zumindest der Berliner Bieter auf Anfrage der Nürnberger Nachrichten: Würden diese Gläubiger das bis 14. Dezember befristete Angebot annehmen, könnten sie die beim Verkauf realisierten Verluste steuerlich mit Gewinnen aus ihren anderen Anlagen verrechnen, was erhebliche finanzielle Vorteile bringen könne. Würden sie dagegen die Anleihe bis zum Schluss des Wöhrl-Insolvenzverfahrens behalten, könnten sie den Fiskus nicht mehr an den Anleiheverlusten beteiligen, argumentiert Bratfisch.

Stimmt theoretisch schon, sagt der Nürnberger Anwalt und Vertreter der Anleihegläubiger, Christian H. Gloeckner. Er hält das Angebot des Berliners dennoch für nur knapp "unterhalb der Betrugsschwelle".

In der Tat erscheint die Offerte bei realistischer Betrachtung als Zumutung: Denn an der Börse, wo das Wöhrl-Papier immer noch gehandelt wird, ist die Schuldverschreibung derzeit rund doppelt so hoch bewertet wie im Angebot des Berliner Investors.

Und auch diese Börsenbewertung könnte sich als noch deutlich zu niedrig erweisen, hat der Sachwalter im Insolvenzfall Wöhrl doch im Verfahren eine Schlussauszahlung an die Gläubiger in Aussicht gestellt, die ungefähr noch einen Restbetrag von 100 Euro pro 1000-Euro-Nominalbetrag erwarten lässt, wenn nichts dazwischen kommt – das wäre dann mehr als dreimal so viel, wie der Berliner Investor jetzt bietet.

Rechtlich auf sicherem Terrain

Auch für Daniel Bauer, den Vorstandschef der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK), grenzen solche Praktiken an "Abzocke unwissender Kleinanleger", wie er sagt. Das Problem: Rechtlich bewegen sich solche Glücksritter auf sicherem Terrain. Die Angebote sind nämlich keinesfalls ungesetzlich. "Während es im geregelten Markt bestimmte Vorschriften gibt, wie viel Investoren den Wertpapierinhabern bei einem Kauf mindestens bieten müssen - beispielsweise den Durchschnittspreis der vergangenen drei Monate - , ist das im Freiverkehr jedem selbst überlassen", erläutert Anlegerschützer Bauer.

Selbst wenn Bratfisch nur ein paar unbedarfte Wöhrl-Anleger mit seinem Angebot ködern kann, ist das für ihn ein lohnendes Geschäftsmodell. Denn der Spekulant hat seine Angel noch viel weiter ausgeworfen.

Derzeit versucht er laut Bundesanzeiger auch Anleihebesitzer von rund 20 weiteren Pleite-Firmen zu einem Spottpreis zum Verkauf zu überreden - die Liste reicht von der Escada AG über die German Pellets GmbH bis hin zur Nördlinger Textilfirma Strenesse AG.

Klaus Wonneberger