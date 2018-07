Dürer-Airport: Füracker rückt für Söder in Aufsichtsrat auf

NÜRNBERG - Markus Söder hat den Aufsichtsrat der Flughafen Nürnberg GmbH nach seiner Wahl zum bayerischen Ministerpräsidenten verlassen. Zum Nachfolger wurde nun der bayerische Finanzminister Albert Füracker gewählt.

Albert Füracker (links) übernimmt für Markus Söder im Aufsichtsrat des Nürnberger Airport. © Stefan Hippel



Söder gehörte dem Gremium viele Jahre an: zunächst von 2007 bis 2008 als Vorsitzender. Zu der Zeit war der fränkische CSU-Politiker Europaminister. Ab 2012 saß er - inzwischen Finanzminister - erneut im Aufsichtsrat, zunächst als Mitglied und ab März 2017 wieder als Vorsitzender.

In seiner Amtszeit im Gremium hat der Nürnberger das Entwicklungskonzept für den Flughafen vorangetrieben. Vor allem die Umbenennung in Albrecht Dürer Airport wird mit ihm in Verbindung gebracht. Außerdem floss dem Flughafen zusätzliches Kapital in Höhe von 70 Millionen Euro zu, finanziert von den beiden Gesellschaftern, dem Freistaat Bayern und der Stadt Nürnberg.

Maly bleibt zweiter Vorsitzender

Der neue Aufsichtsratschef Füracker war vor seiner Ernennung zum bayerischen Finanzminister Staatssekretär im Finanzministerium. Aus dieser Zeit kennt er die Strukturen des Nürnberger Flughafens.

Ebenfalls neu gewählt in das Kontrollgremium wurde Josef Zellmeier, Staatssekretär im Münchner Ministerium für Wohnen, Bau und Verkehr. Zellmeier folgt auf Gerhard Eck, Staatssekretär im Innenministerium. Zweiter Vorsitzender bleibt der Nürnberger Oberbürgermeister Ulrich Maly.

Dem insgesamt neunköpfigen Gremium gehören je drei Vertreter der Gesellschafter sowie drei Arbeitnehmervertreter an.

