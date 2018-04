Edeka: Verhandlungen mit Nestlé gehen weiter

Streit um Lieferrabatte mit dem Nahrungsmittelkonzern schwelt seit Monaten - vor 53 Minuten

HAMBURG - Als nicht akzeptabel kritisiert Edeka-Chef Mosa das aktuelle Angebot des Nahrungsmittelkonzerns Nestlé im Streit um Lieferrabatte und -konditionen. Beim Umsatz durchbricht der Lebensmittelhändler dafür eine wichtige Marke.

Markus Mosa, Vorstandsvorsitzender der Edeka AG, legt sich weiterhin mit dem Lebensmittel-Riesen Nestlé an. © dpa



Markus Mosa, Vorstandsvorsitzender der Edeka AG, legt sich weiterhin mit dem Lebensmittel-Riesen Nestlé an. Foto: dpa



Der Streit um Rabatte und Konditionen zwischen Deutschlands größtem Lebensmittelhändler Edeka und dem Nahrungsmittelkonzern Nestlé geht weiter. "Wir sind in der letzten Woche vorangekommen, aber wir sind noch lange nicht am Ziel", sagte Edeka-Vorstandschef Markus Mosa am Dienstag in Hamburg. "Wir kommen voran und wir wollen auch den Streit beilegen, haben aber noch keine Einigkeit erzielt." Es gebe ein Angebot von Nestlé, aber das sei in dieser Form nicht akzeptabel.

Es geht um zwei Milliarden Euro Umsatz

Deutschlands größter Lebensmittelhändler hatte sich mit europäischen Partnern wie Intermarché, Coop Schweiz oder Colruyt verbündet, um Nestlé zu Zugeständnissen bei Preisen und Konditionen zu zwingen und so seine Kosten im Einkauf zu senken. Bereits im Februar stellte der Einkaufsverbund Agecore über 150 Produkte nicht mehr nach, Anfang April wollte Edeka laut Medienberichten weitere Produkte aus den Regalen verbannen. Zusammen wickeln die Mitglieder der Einkaufsallianz rund zwei Milliarden Euro Umsatz mit Nestlé ab. Zu den bekanntesten Marken des Unternehmens gehören Nescafé, Maggi, Thomy, Wagner Pizza und Vittel.

Der genossenschaftliche Edeka-Verbund steigerte 2017 seine Erlöse weiter. Der Gesamtumsatz kletterte um 5,4 Prozent und durchbrach mit 51,9 Milliarden Euro erstmals in der Unternehmensgeschichte die 50-Milliarden-Euro-Marke. Gut die Hälfte davon entfällt auf 3800 selbstständige Kaufleute mit 5800 Märkten, die um 4,4 Prozent auf 26,3 Milliarden Euro zulegten. Die Discount-Tochter Netto erreichte ein Plus von 3,1 Prozent auf 13,1 Milliarden Euro. Zusätzlichen Rückenwind habe dem Verbund die erfolgreiche Integration von 338 Filialen der zerschlagenen Handel

dpa