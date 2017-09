Eiskalt erwischt: Schöller streicht in Nürnberg knapp 80 Stellen

NÜRNBERG - Schwerer Schlag für die Beschäftigten von Schöller: Das Traditionsunternehmen aus Nürnberg streicht 200 Stellen, 78 davon in Nürnberg sowie weitere 77 im Außendienst, der von der Noris aus koordiniert wird.

Schwerer Schlag für die Beschäftigten von Schöller. Foto: Michael Matejka



Um die Forderung nach einem zukünftig zu erreichenden Gewinn (Ebitda) von 20 Prozent erreichen zu können, will die Geschäftsführung der Froneri Schöller GmbH nach Angaben der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) weitreichende Umstrukturierungsmaßnahmen umsetzen.

Matthias Casanova, neuer Sprecher der Geschäftsführung des Unternehmens, stellte laut NGG ein entsprechendes "Umstrukturierungskonzept" auf einer Mitarbeiterversammlung am Montag der Belegschaft vor. Die Gewerkschaft selbst spricht von "circa 100 Arbeitsplätzen", die in der Noris wegfielen. Casanova präzisierte auf nordbayern.de-Nachfrage, dass 78 Stellen in der Nürnberger Verwaltung sowie 77 Stellen im Außendienst betroffen seien, der von Nürnberg aus betreut wird.

Am Standort Nürnberg der Froneri Schöller GmbH sind derzeit 565 Arbeitnehmer beschäftigt, im Außendienst bundesweit 615 Mitarbeiter. Seit 2017 firmiert das schon vor dem Zweiten Weltkrieg gegründete Unternehmen der Brüder Schöller unter "Froneri Schöller", zuvor hieß es "Nestlé Schöller".

Notwendig seien die Maßnahmen vor allem um bürokratische Abläufe und Verwaltungskosten zu reduzieren. Casanova selbst bezeichnete die Maßnahmen als schmerzhaft. Aus Sicht der NGG handelt es sich um Entscheidungen, die nichts Gutes für die Zukunft ahnen lassen. Der Abbau von Arbeitsplätzen soll durch Synergieeffekte sowie einer Reduzierung des Leistungsspektrums kompensiert werden.

Mit diesem Schritt, so die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) in einer ersten Stellungnahme, stellt sich Nestlé im Grunde selbst ein schlechtes Zeugnis für die vergangenen Jahre aus. Nach Einschätzung der NGG sollen dadurch die Profiterwartungen der Private Equity Gesellschaft umgesetzt werden, statt das Unternehmen durch Umsatzsteigerungen und Innovation zu retten.

