"Enforce Tac": Hier rüstet sich die Polizei gegen Gewalt

NÜRNBERG - Paris, Nizza, Brüssel, Berlin - Städte, die in den vergangenen Monaten gezielt von Terroristen heimgesucht wurden. Um solche Angriffe abwehren zu können, benötigen Einsatzkräfte die passende Ausrüstung. In Nürnberg läuft noch heute die Messe "Enforce Tac". Eine Schau über moderne Ausrüstung, die ausschließlich für Polizei, Militär, Zoll und Justiz gedacht ist.

Die Zahl der Aussteller auf der "Enforce Tac" steigt weiter. Foto: Frank Boxler / NuernbergMesse



Ganz klein hat sie einst angefangen, im vorigen Jahr präsentierten 152 Aussteller ihre Produkte, heuer sind es bereits 214. Einer von ihnen ist Henrik Schepler. Der Geschäftsführer der Firma "Friederichs" aus Frankfurt stellt zwei gepanzerte Fahrzeuge aus: Es sind umgebaute, eher unauffällige Mercedes-Sprinter. Ein Spezial-Wagen ist für Entschärfer-Teams gedacht.

Ein Abnehmer ist die Polizei im krisengebeutelten Nigeria. "Das ist ein typisches Exportfahrzeug", sagt er. Die dick gepanzerten Karosserie hält laut Schepler Schüsse aus einer AK 47 (Kalaschnikow) ab - auch an den Scheiben. Der verstärkte Unterboden schützt die Einsatzkräfte vor Splitter von unten (Minen), Sicherheitsschlösser halten potentielle Angreifer ab. "Jede Lücke am Fahrzeug kann tödliche Folgen haben."

Jede Sekunde zählt bei der Arbeit am Gepäckstück

Verdächtige Rucksäcke, herrenlose Koffer - Entschärfer haben auch hierzulande alle Hände voll zu tun. Im Ernstfall müssen sie sich sehr nahe etwa an ein kritisches Gepäckstück heranarbeiten, um herauszufinden, ob sich ein Sprengsatz darin befindet. Mit jeder Sekunde, die sie am Objekt arbeiten, wächst auch das Risiko einer möglichen Explosion. Ohne die geeignete Schutzausrüstung wäre so ein Einsatz undenkbar. Die Firma "Garant" aus Neuhausen am Rheinfall stellt solche speziellen Schutzanzüge her, in denen die Beamten wie Astronauten aussehen.

Belüftung, Lampen am Helm und an den Handgelenken, sowie ein Mikrofon sind Standard. Die Funktionen lassen sich per Sprachbefehl bedienen. "Das Mikro überträgt die Geräusche von außen in den dichten Helm", sagt Garant-Geschäftsführer Mark Milewski.

Maximaler Schutz bei minimalem Gewicht

In fast allen Sparten der Sicherheitstechnik geht es darum, das Gewicht der Ausrüstung zu reduzieren. Eine große Herausforderung für die Hersteller, denn zugleich sollen die Produkte maximalen Schutz für Beamte bieten. Wenn eine ballistische SK4-Schutzweste am Körper alleine schon 18 Kilogramm wiegt und der Helm noch einmal 2,4 Kilo, dann geht das auf die Knochen, sagt Sascha Braun von der Gewerkschaft der Polizei (GdP). "Besonders kritisch kann es werden, wenn die Kollegen ihre Ausrüstung lange tragen müssen." Einsätze können Stunden dauern. Mit Blick auf das G20-Treffen im Juli in Hamburg sei das wieder ein großes Thema.

