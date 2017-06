Erste Bank führt Negativzinsen bei Privatkunden ein

Bisher nur Firmenkunden betroffen, nun auch Privatpersonen - vor 39 Minuten

NÜRNBERG - Die Sparkassen und die genossenschaftlichen Banken stimmten ihre Privatkunden schon einmal vorsorglich darauf ein: Negativzinsen – bis dato allenfalls bei einigen Firmenkunden fällig – seien auch bei Privatpersonen kein Tabu mehr, vor allem, wenn diese hohe Summen bei ihrem Geldhaus liegen hätten.

Wohin mit dem Ersparten? Nun führt die erste Bank schon ab einer geringen Summe negative Zinsen bei ihren Privatkunden ein – nach eigener Aussage aber nur vorsorglich. © Foto: dpa



Wohin mit dem Ersparten? Nun führt die erste Bank schon ab einer geringen Summe negative Zinsen bei ihren Privatkunden ein – nach eigener Aussage aber nur vorsorglich. Foto: Foto: dpa



Die genossenschaftlichen Banken würden zu dem Punkt kommen, an dem sie Zinsen dafür verlangen müssten, dass sie das Geld der Kunden aufbewahrten, sagte zunächst Jürgen Gros, Präsident des Genossenschaftsverbands Bayern, bei der Bilanzvorlage im März.

Nur wenige Tage später stieß Ulrich Netzer, Präsident des bayerischen Sparkassenverbands, ins gleiche Horn. Beide Verbandschefs betonten dabei allerdings, dass Kleinsparer möglichst auch künftig nicht belastet werden sollen.

Umso mehr sorgt nun ein schwäbisches Institut für Aufregung: Die Volksbank Reutlingen belastet Kunden des Tagesgeldkontos VR-FlexOnline (Werbung: "Die clevere Ergänzung zum Girokonto") bereits ab einem Anlagebetrag von 10.000 Euro mit einem Zins von minus 0,5 Prozent, berichtet das Verbraucherportal Verivox. Dies ist der bislang niedrigste bekannte Tagesgeldbetrag in Deutschland, für den eine Bank eine Gebühr verlangt.

Die Bank selbst rudert derweil zurück. "Die Änderung im Preisaushang unsere Privatkonten und das Tagesgeldkonto betreffend sind rein prophylaktischer Natur. Sie schaffen lediglich die formalen, rechtlichen Voraussetzungen zum Beispiel für den Fall, dass ein Neukunde eine Million Euro bei uns anlegen will", erklärt das Institut auf Nachfrage der Nachrichtenagentur dpa. Verbraucherschützer vermuten eine Abschreckungsstrategie dahinter.

Der Hintergrund: Kunden mit hohen Summen werden immer mehr zur Belastung für Geldhäuser, die selbst Zinsen zahlen müssen, wenn sie Geld bei der Europäischen Zentralbank (EZB) parken.

Insgesamt listet Verivox aktuell 13 Institute ausschließlich aus dem Genossenschaftssektor auf, die ihre Kunden bei Tagesgeldanlagen belasten und damit den negativen Einlagezins von minus 0,4 Prozent bei der EZB weiterreichen. Allerdings beginnt diese Schwelle Verivox zufolge mit Ausnahme der Volksbank Reutlingen erst bei 100.000 Euro oder einer noch höheren Einlage.

Hoffen auf die Wende

Von den 67 selbstständigen Sparkassen im Freistaat verlangt unterdessen derzeit kein einziges Institut Zinsen für Guthaben von seinen Privatkunden. Laut Verbandssprecherin Eva Mang soll das möglichst auch so bleiben. Nur wenn eine Lawine ins Rollen käme und alle Wettbewerber Negativzinsen verlangten, müssten die Sparkassen reagieren.

Dem Genossenschaftsverband Bayern sind aus seinen Reihen zwei Fälle bekannt: Die Raiffeisenbank Gmund und die VR-Bank Donau-Mindel verlangen zum Teil solche Zinsen von Privatkunden. Zur Geschäftspolitik einzelner Mitgliedsinstitute möchte sich der Verband nicht äußern.

Klare Position bezieht dagegen Dirk Helmbrecht, Vorstandschef der VR-Bank Nürnberg. In seinem Haus seien Negativzinsen für Privatkunden kein Thema. Sie einzuführen, sei eine "Überreaktion" und kurzfristig gedacht, sagt Helmbrecht. Die Zinsen - so seine zuversichtliche Prognose - werden auch nicht ewig so niedrig bleiben. Mittelfristig werde die Zinserhöhung durch die EZB kommen - eine Sicht, die sich mit einer Empfehlung der OECD deckt. Der internationale Organisation zufolge könnte die EZB nächstes Jahr damit beginnen, die Geldpolitik zu straffen und allmählich aus der Politik der Niedrigzinsen auszusteigen.

Derzeit allerdings sieht es für sicherheitsorientierte Sparer unverändert recht traurig aus, selbst wenn sie keine negativen Zinsen berappen müssen. Laut Verivox zahlen die Geldhäuser auf Tagesgeldkonten im Schnitt gerade einmal 0,04 Prozent. Das Portal beobachtet die Preise und Konditionen von rund 800 Banken und Sparkassen in Deutschland.

MARKUS HACKUND ROLF OBERTREIS