Erstmals seit Finanzkrise: Bayerns Exporte geschrumpft

Enormes Exportminus 2018 in der Autobranche feststellbar - vor 52 Minuten

FÜRTH - Die bayerischen Exporte sind erstmals seit der weltweiten Finanzkrise gesunken. Für das Exportminus gibt es vor allem zwei Gründe: Der nahende Austritt Großbritanniens aus der EU und die schwächelnden Geschäfte der Autohersteller.

Nach acht Jahren ununterbrochener Steigerungen sanken die Ausfuhren der bayerischen Firmen 2018 im Vergleich zum Vorjahr ganz leicht um 0,1 Prozent auf 190,5 Milliarden Euro, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Fürth mitteilte. Die Einfuhren dagegen stiegen weiter, so dass der Außenhandelsüberschuss auf 4,7 Milliarden Euro sank - nur noch knapp halb so viel wie 2017.

Zwei Ursachen des Exportminus: Der nahende Austritt Großbritanniens aus der EU und die schwächelnden Geschäfte der Autohersteller. Bei Audi sanken 2018 die Verkaufszahlen, bei BMW gab es ein leichtes Plus. In der offiziellen Statistik gehört die Autoindustrie zur Kategorie "Personenkraftwagen und Wohnmobile", das Exportminus der Sparte belief sich auf mehr als 11 Prozent.

dpa