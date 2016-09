Es fränkelt in China: Leoni übernimmt Rivalen-Konzern

NÜRNBERG - Leoni stärkt sein Asien-Geschäft und übernimmt die Mehrheit am chinesischen Rivalen Wuhan Hengtong Automotive. Mit der Teilübernahme setzen sich die Mittelfranken hohe Ziele.

Leoni expandiert in Asien und erhält die Mehrheitsanteile von Wuhan Hengtong. Foto: dpa



Für einen Anteil von 51 Prozent am chinesischen Bordnetz-Hersteller zahlt der Nürnberger Kfz-Zulieferer nach eigenen Angaben einen mittleren einstelligen Millionenbetrag. Wuhan Hengtong beschäftigt rund 700 Kilometer westlich von Schanghai in der Provinz Hubei fast 1000 Mitarbeiter. Als Umsatz peilt das Unternehmen dieses Jahr 35 Mio. an — ein Wert, den Leoni mittelfristig mindestens verdreifachen möchte.

Mit der Übernahme kaufen sich die Mittelfranken nicht zuletzt in das Geschäft mit dem Dongfeng-Konzern ein, der zu den größten Autobauern Chinas und zu den Kunden von Wuhan Hengtong zählt. Zunächst werde man das Gemeinschaftsunternehmen von Dongfeng und dem französischen Hersteller PSA (Peugeot/Citroën), DPCA, mit Kabelsystemen beliefern, teilte Leoni mit.

Neben weiteren Joint Ventures, etwa mit Nissan und Honda, betreibt Dongfeng zudem eigene Werke und gilt insbesondere bei Nutzfahrzeugen als stark aufgestellt.

