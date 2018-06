EU-Gipfel: Asyl-Kompromiss lässt Euro-Kurs steigen

FRANKFURT/MAIN - Der Kurs des Euro ist am Freitagmorgen nach der Einigung auf eine verschärfte Asylpolitik beim EU-Gipfel stark gestiegen. Die Mitglieder hatten sich zuvor auf eine striktere Vorgehensweise geeinigt.

Während der Euro noch am Donnerstag an Wert verloren hatte, stärkte die Einigung der EU am Freitag die Gemeinschaftswährung. © dpa



Die Gemeinschaftswährung legte innerhalb kurzer Zeit um fast einen Cent zu und kostete zuletzt 1,1656 Dollar. Am Donnerstag war der Euro wegen der Furcht vor einem Scheitern des EU-Gipfels und der Regierungskrise in Deutschland im Tagesverlauf bis auf 1,1527 Dollar gefallen, konnte sich aber bis zum Abend wieder etwas erholen.

Am frühen Freitagmorgen hatten sich die EU-Mitglieder - getrieben von der deutschen Regierungskrise und Forderungen aus Italien - auf eine strengere Asylpolitik geeinigt. Künftig können demnach gerettete Bootsflüchtlinge in geschlossenen Aufnahmelagern in der EU untergebracht werden. Ähnliche Lager in Nordafrika werden geprüft.

Die Grenzschutzagentur Frontex soll bis 2020 verstärkt werden, zudem will die EU ihre Außengrenzen stärker abriegeln. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) begrüßte die in der Nacht zum Freitag erzielte Einigung. Allerdings blieb zunächst unklar, wie die Beschlüsse Merkel im erbitterten Koalitionsstreit mit der CSU helfen könnten.

Innenminister Horst Seehofer droht damit, an den deutschen Grenzen Asylbewerber zurückzuweisen, die bereits in einem anderen EU-Land registriert sind. Merkel wollte dies unbedingt mit einer europäischen Lösung verhindern.

