Expansion: Leistritz Gruppe aus Nürnberg hat neuen Investor

Kräftiger Aufwind - Hohe Investitionen und neue Geschäftsmodelle geplant - vor 41 Minuten

NÜRNBERG - Der Nürnberger Mittelständler Leistritz hat turbulente Zeiten hinter sich. Vor allem der durch den Ölpreisverfall bedingte massive Nachfrageeinbruch bei Pumpen hat das Unternehmen 2015 in die Verlustzone getrieben. Nach dem Einstieg eines Investors stehen die Zeichen jetzt wieder auf Wachstum.

Claus Garnjost (55) und - rechts daneben - Ulrich Schwenken (45) sind seit Mitte 2018 die neuen Chefs der Nürnberger Leistritz AG. © Leistritz AG



Claus Garnjost (55) und - rechts daneben - Ulrich Schwenken (45) sind seit Mitte 2018 die neuen Chefs der Nürnberger Leistritz AG. Foto: Leistritz AG



Es weht ein kräftiger Wind durch den Leistritz-Standort im Süden Nürnbergs. Das liegt nicht nur daran, dass angesichts der sengenden Hitze alle Werktore sperrangelweit geöffnet sind, um den Mitarbeitern etwas Kühlung zu verschaffen. Das liegt vor allem am neuen "Herrn", der beim Hersteller von Pumpen-, Turbinen-, Extrusions- und Produktionstechnik seit kurzem für frischen Wind sorgt.

Der "Herr", das ist die Rothenberger Gruppe, die 2016 die Hälfte der Anteile an Leistritz erworben hatte und seit kurzem mit einer Mehrheit von über 75 Prozent das Sagen hat. Wer die anderen knapp 25 Prozent hält, will das Unternehmen nicht verraten. Klar ist nur: Der bisherige Vorstandschef und bis dato Eigentümer von 50 Prozent der Anteile, Heiko Neumann, ist seit 30. Juni nicht mehr im Unternehmen.

Investor plant langfristig

Im Management haben seine Stelle die neuen Vorstände Claus Garnjost (Technik) und Ulrich Schwenken (Vertrieb/Digitalisierung) eingenommen. Das Führungsgremium soll in Kürze noch um einen Finanzvorstand/Controller erweitert werden, wie der von der Rothenberger Gruppe eingesetzte Aufsichtsratschef Rüdiger Kapitza erklärt. Eine der Einstellungsvoraussetzungen fürs Top-Management ist übrigens: Die Vorstände müssen bereit sein, mit ihren Familien nach Nürnberg umzuziehen, das verspreche Kontinuität, glaubt Kapitza.

Nicht nur das ist ein Indiz dafür, dass der Investor sein Engagement in Nürnberg langfristig angelegt hat. Die Rothenberger Gruppe will in Leistritz jedes Jahr 15 bis 20 Mio. Euro investieren, das ist bis zu zweimal so viel, wie im gesamten vergangenen Geschäftsjahr als Jahresgewinn übrig blieb.

Die Zahlen stimmen wieder

Das Nürnberger Industrieunternehmen ist in vier Geschäftsbereichen unterwegs. So gut wie alle großen Triebwerkhersteller der zivilen Luftfahrt setzen auf Turbinenkomponenten von Leistritz. Die Pumpen der Franken sorgen unter anderem dafür, dass das Öl von den Scheichs durch die Wüste zu den Raffinerien und Ladestationen kommt, oder sie werden im Schiff- und Autobau eingesetzt. Und bei Extrudern (Mischern) für die Pharma- und Kunststoffindustrie sieht sich der Mittelständler gar als Weltmarktführer. Viertes Standbein ist die Produktionstechnik.

Mit dieser Mischung hat das Unternehmen mit seinen weltweit knapp 2080 Mitarbeitern, darunter gut 800 in Nürnberg, einen Umsatz von 304 Mio. Euro und einen - erstmals öffentlich genannten - Jahresüberschuss von 10,3 Mio. Euro erzielt. "Es ist das beste Ergebnis seit Jahren" freut sich Aufsichtsratschef Kapitza, der aber auch klarmacht, dass er sich damit nicht zufriedengeben will.

Unternehmen will verstärkt auf Service setzen

Leistritz soll weiter wachsen - nach unbestätigten Angaben aus dem Unternehmen liegt die Umsatzlatte mittelfristig bei 500 Mio. Euro. In der Tat, so machen auch die beiden Vorstände Schwenken und Garnjost deutlich, sind die Ziele ehrgeizig. Leistritz soll auf Wachstumskurs bleiben, indem bestehende Geschäftsfelder - etwa im chinesischen oder auch im europäischen Markt - verstärkt bearbeitet werden. Die Digitalisierung soll neue Geschäftsmodelle eröffnen, das inzwischen wieder gewinnbringende Pumpengeschäft von der Energiebranche unabhängiger gemacht und dem breiten Industriegeschäft geöffnet werden.

Bilderstrecke zum Thema Die Top 30 der größten Arbeitgeber in Mittelfranken Unsere Bilderstrecke zeigt die 30 größten Arbeitgeber der Region. Sie beschäftigen derzeit etwa 126.000 Mitarbeiter an den Standorten Nürnberg, Fürth, Erlangen, Ansbach, Zirndorf, Heroldsberg, Herzogenaurach und Herrieden. Nicht berücksichtigt sind öffentliche Einrichtungen wie Kommunen oder Kliniken.



Technologische Innovationen, wie ein bereits patentiertes elektrolytisches Verfahren als Ersatz zur Zerspanungstechnik, soll neue Kunden und Märkte erschließen. Und Leistritz will sich weiter vom reinen Hersteller zum Lösungsanbieter entwickeln - will heißen: Neben dem Produkt soll verstärkt Service angeboten werden, etwa Wartung und Überwachung, was dem Unternehmen nach dem Verkauf eines Produkts weitere laufende Einnahmen beschert.

Damit das mit annähernd gleicher Mannschaft möglich wird, soll in den Fabriken automatisiert werden und die rund 2000 Beschäftigten werden wohl auch mehr Roboter als neue Kollegen bekommen. Eines macht Aufsichtsratschef Kapitza dabei klar: Stellenabbau steht nicht auf der Agenda des neuen Investors.

Klaus Wonneberger E-Mail