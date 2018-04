Experten geben Anlage-Tipps: Tagesgeld, Gold oder Aktien?

NÜRNBERG - Tipps zur Geldanlage gibt es am kommenden Mittwoch, 18. April, bei unserer Telefonaktion. Vier Experten des Bankenverbands stehen von 17.30 bis 19.30 Uhr bereit, um Leser-Fragen zu beantworten - am Telefon oder im Online-Chat.

Und wie steht es mit einer Investition in fremde Währungen? Lauern auch bei diesen Anlageformen irgendwo Nachteile? - Die Experten beantworten genau solche Fragen am Telefon oder im Online-Chat. © Andrea Warnecke/dpa-tmn



Wie kann ich am besten sparen und Vermögen bilden? In Zeiten, in denen die Zinsen für sichere Anlagen - wenn überhaupt - nur knapp über null liegen, gewinnen Alternativen zu Tages- und Festgeld an Bedeutung.

Aber welche passt zu mir? Sind es Aktien? Diese Anteilsscheine an Unternehmen haben in den vergangenen Jahren unter dem Strich kräftig zugelegt. Oft gibt es zudem eine üppige Dividende. Doch zum Jahresbeginn zeigten die Börsenkurse nach unten.

Gold gilt als sichere Anlage - ist das wirklich so?

Ist Gold da vielleicht besser für mich? Das Edelmetall gilt immerhin bei vielen als sicherer Hafen. Wie sieht es mit Immobilien aus? Sachwerte wie Häuser und Wohnungen sind schließlich gefragt. Und wie steht es mit einer Investition in fremde Währungen? Oder lauern auch bei diesen Anlageformen irgendwo Nachteile?

Zwei Stunden lang stehen die Fachleute bereit, um Antworten und Ratschläge zur Geldanlage zu geben. Die Telefonnummern und die Internetadresse für den Chat veröffentlichen wir in der Mittwochsausgabe.

