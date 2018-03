Extra-Investitionen: Telekom sagt Funklöchern Kampf an

Konzernchef kündigt an, 100 Millionen Euro in die Hand nehmen zu wollen - vor 1 Stunde

KRAMERHOF - Auch im Jahr 2018 gibt es in Deutschland noch jede Menge Funklöcher - zum Ärger der Anwohner im ländlichen Raum. Jetzt kündigt Telekom-Chef Tim Höttges eine neue Initiative an.

Ländliche Regionen haben nicht nur Nachholbedarf beim Breitbandausbau, sondern auch bei der Handy-Netzabdeckung. Das hat Telekomchef Timotheus Höttges auf einer Fahrt in den Landkreis Vorpommern-Rügen persönlich zu spüren bekommen.

"Auf dem Weg hierhin habe ich mich mit dem Thema Funklöcher beschäftigen müssen", sagte er. Höttges kündigte an, sich des Problems anzunehmen. Die Telekom wolle in diesem Jahr 100 Millionen Euro extra in die Hand nehmen, um Funklöcher zu schließen. "Das ist auch ein Beitrag für die Digitalisierung."

nordbayern.de ging den Funklöcher in der Region auf den Grund und hat sie in einer großen Leseraktion gesammlt.

Qualität Internetverbindung:

Sollte die Karte bei Ihnen nicht dargestellt werden können, benutzen Sie bitte diesen Link.

Qualität Telefonie:

Sollte die Karte bei Ihnen nicht dargestellt werden können, benutzen Sie bitte diesen Link.

dpa, tl