Folgen für Franken? Siemens erneut vor radikalem Umbau

Konzernchef Kaeser will am Mittwoch den Aufsichtsrat über Vision unterrichten - vor 26 Minuten

NÜRNBERG - Vier Jahre, nachdem Siemens-Chef Joe Kaeser den altehrwürdigen Industriekonzern von Grund auf umgebaut hat, steht jetzt die nächste Radikalkur an: Heute präsentiert der 61-jährige dem Aufsichtsrat seine neuesten Visionen, am Donnerstag will er die Mitarbeiter informieren.

Joe Kaeser krempelt den Siemens-Konzern immer weiter um. © dpa



Noch sind keine Details durchgesickert – alle, die es wissen müssten, halten dicht, zumindest bis jetzt. Einzig das manager magazin hat vor ein paar Wochen kurz für Aufsehen gesorgt, als es grobe Umrisse von Kaesers neuer Vision 2020+ skizzierte: Danach will der 61Jährige den Konzern noch weiter zu einem Verbund einzelner selbstständiger Unternehmen umbauen, so wie er es mit der Windkraft- und der Medizinsparte bereits getan hat und mit der Bahnsparte durch die Fusion mit Alstom gerade tut.

Das Magazin will weiter erfahren haben: Die Industriedivisionen sollen von fünf auf drei verringert, die Bereiche Automatisierung und Energiemanagement neu organisiert und die Gewinnziele weiter nach oben geschraubt werden. Betroffen vom neuerlichen Umbau wären auch Tausende von Siemensianern in der Region Nürnberg/Erlangen.

"Das bereitet Mitarbeitern Kopfzerbrechen"

Besonders aufmerks am blicken am Donnerstag beispielsweise rund 2000 von insgesamt 9000 Mitarbeiter des Siemens-Standortes G in Erlangen nach München. Es sind diejenigen, die klassische Zentral- und Querschnittsfunktionen ausüben. Aufgaben also, die nötig sind, um einen Mischkonzern, wie es Siemens bisher war, am Funktionieren zu halten.

Doch was wird aus solchen Verwaltungsstellen, wenn es den Mischkonzern gar nicht mehr gibt, weil der Konzernchef den alten Tanker Siemens noch mehr in kleine Schnellboote zerlegen und wichtige Teile abgeben will? „Das bereitet unseren Mitarbeitern schon Kopfzerbrechen“, beschreibt die Erlanger Betriebsratschefin Sigrid Heitkamp die Stimmung.

Werden bei einer möglichen Umorganisation wieder nur wie so oft die Namensschildchen an den Türen ausgewechselt? Oder geht Kaeser richtig zur Sache, will er gar den kompletten Konzern zerschlagen, wie manche am Standort Nürnberg befürchten. Immerhin betont der gebürtige Niederbayer immer und immer wieder: "Konglomerate alten Zuschnitts haben keine Zukunft."

"Umbau ist ein täglicher Prozess"

Eng wird es sicherlich für einen erheblichen Teil der heute noch 1200 Mitarbeiter in der Zentrale am Wittelsbacher Platz in München. Wenn aus dem Industriekonzern ein Verbund weitgehend selbstständiger Einheiten werden soll – Kaeser weigert sich beharrlich von einer künftigen Holdingstruktur zu sprechen –, dann wandern viele Aufgaben aus der Zentrale in diese Einheiten ab, die Jobs würden also in München überflüssig werden, entsprechend groß ist die Unruhe in dem relativ neuen Prachtbau der Zentrale.

Für Kaeser ist, wie er sagt, "Umbau ein täglicher Prozess, keine vorübergehende Baustelle." Doch von denen gibt es auch ohne seine Visionen noch genügend im Konzern. Mit den größten Problemen behaftet: Die Kraftwerkssparte, in der mangels Nachfrage allein in Deutschland unter dem Strich 3400 Arbeitsplätze wegfallen sollen – davon auch etliche in der Region.

Angela Giese