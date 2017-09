Frau Müller wird im Jobcenter besser beraten als Herr Kaya

Studie: Ausländer erhalten schlechtere Auskunft als Deutsche - vor 23 Minuten

NÜRNBERG - Man schreibe E-Mails an 408 Jobcenter unter erfundenen Namen, die mal deutsch, mal irgendwie ausländisch klingen. Die Unterschiede in den Antworten hat eine neue Studie beleuchtet. Ergebnis: Absender mit türkisch, rumänisch oder arabisch scheinenden Namen erhielten weniger brauchbare Antworten als deutsche Absender.

Wer wird von Behörden am besten bedient? Antragsteller mit fremdländisch klingenden Namen haben tendenziell schlechtere Chancen — auch bei Jobcentern. © Armin Weigel/dpa



Wer wird von Behörden am besten bedient? Antragsteller mit fremdländisch klingenden Namen haben tendenziell schlechtere Chancen — auch bei Jobcentern. Foto: Armin Weigel/dpa



Die Untersuchung kommt vom Wissenschaftszentrum Berlin, dessen Präsidentin manchen Nürnbergern eine alte Bekannte ist: Jutta Allmendinger führte einst das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit (BA). Die neue Studie aus ihrem Haus, veröffentlicht im Fachmagazin American Journal of Political Science, zeigt, dass Menschen mit nichtdeutschen Wurzeln auch von Ämtern diskriminiert werden. In einem Experiment bekamen Fragesteller mit einem türkischen oder rumänischen Namen von den 408 Jobcentern in ganz Deutschland "qualitativ schlechtere Auskünfte" als Menschen mit einem deutschen Namen. Bei den fiktiven Anfragen per E-Mail ging es um Auskünfte zum Thema Hartz IV.

Konkret gefragt wurde in einwandfreiem Deutsch, welche Unterlagen für einen Hartz-IV-Antrag benötigt würden. Die E-Mails variierten bei Beruf, Geschlecht und hinsichtlich des Schreibstils. Welche Arbeitsagentur welche E-Mail erhielt, wurde in dem Forschungsprojekt zufällig festgelegt. Zwar hätten alle Jobcenter die E-Mails beantwortet, erklärten die beiden Forscher Anselm Rink und Johannes Hemker. Die angeblich ausländischen Fragesteller hätten aber "häufiger unzureichende und weniger detaillierte Informationen" erhalten als deutsche. Dieses "Informationsdefizit" hätte sie von einer Antragstellung abhalten können, monierten die Experten.

Regionale Unterschiede ergaben sich dabei zwischen den Jobcentern: So schnitten westdeutsche Behörden schlechter ab als ostdeutsche. Außerdem waren Jobcenter, die direkt der BA unterstellt sind, "deutlich" auskunftsfreudiger als Jobcenter unter kommunaler Trägerschaft.

Erst Ende Juni hatten die Antidiskriminierungsstelle des Bundes und die Integrationsbeauftragte der Regierung in einem Bericht "teils gravierende Diskriminierungsrisiken" bei der Arbeitsvermittlung kritisiert. Dabei ging es auch um Bewerber, die wegen eines ausländischen Namens trotz gleicher oder besserer Qualifikation schlechtere Chancen hatten.

Die BA äußert sich auf Anfrage nicht zu den Qualitätsunterschieden zwischen eigenen und von Kommunen betriebenen Jobcentern. Sie bekennt sich aber nach wie vor zur "Charta der Vielfalt" und zu ihrem Maßnahmenbündel, das Diskriminierungsrisiken herabsetzen soll. Bei der BA sei "das Entgegenwirken von Diskriminierung als Führungsaufgabe definiert", antwortet die Behörde.

Angela Giese