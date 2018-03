Freiheit, Abwechslung, Gehetztsein: Wie Arbeitsnomaden ihr Leben sehen

NÜRNBERG - Es sind nicht nur die Zeitarbeiter oder Vertriebsleute: Viele fest Angestellte werden an andere Standorte der Firma beordert oder ausgeliehen zu Kundenbetrieben. Heute Mannheim, gestern Schweiz, morgen Hamburg. Was macht das mit Arbeitnehmern? Dass sie sich gestresst fühlen und unter ständigem Zeitmangel leiden, ist nur die eine Seite.

Gesund ist solch ein Leben mit Sandwich in der einen und Notebook an der anderen Hand nicht. Manchmal geht es aber nicht anders. Foto: colourbox.de



Hier ein Schwätzchen, da ein paar freundliche Worte wechseln: Wer über viele Jahre in demselben Betrieb arbeitet, kennt ganz verschiedene Menschen. "Alle, vom Teamkollegen über den Pförtner bis zur Putzfrau tragen zum großen Ganzen bei", sagt Sabine Pfeiffer, die seit 20 Jahren zu arbeitssoziologischen Themen forscht. Seit Jahresbeginn ist sie Professorin am Lehrstuhl für Soziologie an der Universität Erlangen-Nürnberg. Ihr Schwerpunkt ist das Zusammenspiel von Mensch, Arbeit und Technik.

Früher sei es eher die Ausnahme gewesen, dass etwa einzelne Kreative ausgeliehen wurden zum Kunden. Bei der heutigen "digitalen Bohème" komme der Platzwechsel immer häufiger vor, so dass der feste betriebliche Zusammenhang und -halt wegfalle. Wobei der feste Rahmen durchaus nicht allen gefallen muss. Denn das bedeutet ja auch, einander aushalten zu müssen über einen langen Zeitraum. Und wenn dann noch der Chef falsche oder zumindest höchst ärgerliche Entscheidungen trifft, wenn im Betrieb Strukturen umgekrempelt werden: "Das alles passiert, aber es ist doch etwas ganz anderes, als wenn ich mich dem gar nicht stellen muss", sagt Pfeiffer. Denn es trifft einen nicht allein, sondern mit anderen.

Die Soziologin spricht insgesamt von Individualisierungstendenzen in der Gesellschaft, begleitet auch von Einsamkeit im Privatleben. "Wenn sich in der Arbeitswelt ebensolche Vereinzelung breit macht, bliebe das nicht ohne Folgen."

Schwieriges Familienleben

Wenn immer mehr Arbeitnehmer immer häufiger beruflich unterwegs sind, mache dies das Familienleben schwerer planbar - vor allem, wenn Eltern auch noch zu unterschiedlichen Zeiten mobil arbeiten. "Das erzeugt Stress." Denn dazu gesellt sich die Beobachtung, dass Paare ohnehin länger brauchen als früher, bis sie einen unbefristeten Arbeitsvertrag haben mit einem Einkommen, das finanzielle Sicherheit bringt.

Zum Schwarzsehen insgesamt gebe es jedoch keinen Grund. Auch Solo-Selbstständige schließen sich in Coworking Spaces zusammen und tauschen sich untereinander aus. Zudem: "Viele Menschen, die unterwegs sind, die man im Flughafen oder im Zug trifft - auch das hat etwas Gemeinschaftsstiftendes."

Der Langeweile keine Chance

Kann sein, so genau hat er darüber noch nicht nachgedacht, meint Georg Sander (Name geändert). Der IT-Berater hat zwar einen renommierten Arbeitgeber, doch in dessen Büros sitzt er so gut wie nie. Sein eigenes Schicksal heißt Leiharbeiter - auf hohem Niveau. Und es ist ein selbst gewähltes Schicksal. "Fünf Jahre lang das Gleiche zu tun, empfände ich als demotivierend. Da fühlt man sich ja festgeschweißt", sagt der 50-Jährige Nürnberger.

Längstens hat er es für viereinhalb Jahre in München ausgehalten, doch viele Projekte zwischen Stuttgart, Bocholt und Lübeck dauern ein Jahr. In jungen Jahren hätte er sich das nie vorstellen können. Da wollte er nach einer Umschulung Fuß fassen, Sicherheit, Stabilität. Das Nürnberger Trafowerk bot ihm das. Dort traf er einen externen Kollegen, der von sich erzählte: "Länger als ein Jahr halte ich es nirgends aus." Sander: "Das konnte ich damals nicht verstehen." Heute versteht er das und genießt es, auf neue Themen zu stoßen, die ihn reizen. Mit der Digitalisierung verdient er seine Brötchen. "Auffallend ist aber die Geschwindigkeit, mit der die Komplexität zunimmt", sagt er.

Seine Firma, so schildert er es, funktioniere wie ein Zeitarbeitsunternehmen, er wird zu Großkunden verliehen, für die es günstiger ist, sich das Spezialwissen von außen einzukaufen anstatt sie direkt einzustellen.

Natürlich hat dieses Leben auch Nachteile. "Hätten wir Kinder, wäre das Herumziehen unmöglich." Doch das Paar ist kinderlos, und die Ehefrau als Selbstständige auch sehr viel unterwegs. Gut, dass es das Smartphone gibt: Sie telefonieren täglich und unterstützen einander. Trotzdem, "mein Sozialleben leidet und findet vor allem am Wochenende statt". Chor, Sportverein oder Ehrenämter, die verlässlich Präsenz verlangen, "kann ich mir abschminken".

Pendeln raubt etwas vom Glück

Karlheinz Ruckriegel, Wirtschaftsprofessor und Glücksforscher der Technischen Hochschule Nürnberg, sagt: "Pendeln ist glücksmindernd." Denn das Unterwegssein frisst Zeit, die dann für anderes fehlt. Vor allem für Freunde und Familie. "Soziale Beziehungen sind Glücksbringer", sagt der Volkswirt. Gelungene Beziehungen, so Ruckriegel, "bringen eigenständige positive Effekte auf Körper und Seele".

Gerade im Wissenschaftsbetrieb ist es schwer, dauerhaft Fuß zu fassen. Die ständigen Befristungen machen die Betroffenen zu intellektuellen Arbeitsnomaden. Das weiß Carsten Karlsson, der eigentlich anders heißt. Es ist schon fast zwei Jahrzehnte her, dass der promovierte Wissenschaftler eine gewisse lokale Stabilität erlebt hatte: Sieben Jahre an einem Ort - das hat es für Karlsson seitdem nicht mehr gegeben. Die Umstände allerdings waren, positiv ausgedrückt, "herausfordernd", nach arbeitsrechtlichen Kriterien aber prekär: In jenen sieben Jahren hatte er 15 Arbeitsverträge. Das ist beileibe nichts Besonderes im Wissenschaftsbetrieb. "Entweder du bist Professor oder du bist befristet beschäftigt", sagt der empathisch wirkende Franke.

Langeweile kommt nicht auf

Zwei Beziehungen sind ihm mit dem Wanderleben kaputt gegangen. Hat man den einen Job, 600 Kilometer entfernt vom eigenen Lebensmittelpunkt, muss man schon an die nächste Position denken und sich bewerben. "So ein Leben ist mit Zukunftsängsten verbunden", sagt der Mann Anfang 50. "Anfangs hatte ich häufig nur Sechs-Monats-Verträge, bei denen zu Semesterende noch völlig offen war, ob man zu Beginn des neuen Semesters noch dabei ist, das ist ja für niemanden schön. Und wenn es plötzlich nur an einer anderen Uni weitergeht, wird schon eine Mobilität verlangt, die beziehungsfeindlich ist. Das kann schon hart sein." Auch weil die nahtlose Kette der Verträge nicht immer hinhaut. Dann musste er ein Jahr lang als Arbeitsloser sehen, wovon er leben kann. Das Schöne an seinem Nomadenleben, so sagt er lachend, sei doch stets verbunden mit einem Haken. "Das hält definitiv jung, geht aber umso mehr auf die Knochen, je älter ich werde."

In jungen Jahren mag es spannend sein, immer wieder unbekannte Städte zu entdecken und ständig neuen Leuten zu begegnen. Aber auf die Dauer? Karlsson nimmt es mit Humor: "Sagen wir so: Die Befürchtung, nach jahrzehntelangem Trott im Büro an Langeweile zu sterben, wird nicht aufkommen. Natürlich ist der Zauber des Neuen immer wieder schön, interessante Menschen kennenlernen. Aber ich bin jetzt in meinem Leben 16-mal umgezogen. Irgendwann sollte es dann auch mal gut sein." Ob das mal anders wird? Er weiß es nicht, hofft es aber.

Je flexibler Mitarbeiter einsetzbar sind, desto besser gefällt das dem Arbeitgeber, sagt Stefan Rief, Wissenschaftler beim Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation. Ob das Nomadentum dem Einzelnen guttut, hänge vor allem von drei Faktoren ab: dem jeweiligen Menschentypus, der Lebensphase und dem Maß der geforderten Mobilität. "Ich glaube, die Dosis ist das Entscheidende."

Loyalität zur Firma steigt

Auf der anderen Seite handele es sich oft um selbst gesteuertes Arbeiten und Reisen, was viele als Bereicherung empfinden, meint Rief. "Wenn ein Mitarbeiter Zeit, Ort und Inhalte weitgehend autonom arrangieren kann, wirkt sich das positiv auf die Loyalität zum Arbeitgeber aus."

Damit die Teammitglieder einander doch noch begegnen, würden sie gerne zu einer intensiven Zeit im Innovationslabor oder in Coworking Spaces eingeladen. Dass in unserer mobilen Arbeitsgesellschaft die Work-Life-Balance zu kurz komme, meint er ganz und gar nicht. Im Gegenteil: "Noch nie war die Chance so groß wie heute, Arbeit und Privates gut miteinander verbinden zu können. Aber wir sind noch in einem Lernprozess."

