Frist läuft ab: Ab 1. Februar darf WhatsApp Werbung anzeigen

Vereinbarung zwischen Facebook und den App-Gründern endet morgen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - WhatsApp ist eine der beliebtesten Apps weltweit - und war bislang nicht nur kostenlos, sondern auf völlig werbefrei. Ab Freitag soll sich das ändern. Der Grund ist ein Deal, der bereits vor fünf Jahren abgeschlossen wurde.

WhatsApp-Nutzer müssen sich auf eine Änderung einstellen. © dpa



Rund 1,2 Milliarden Nutzer müssen sich ab morgen auf eine mögliche Änderung beim Messenger-Dienst WhatsApp einstellen. Bislang musste sich App-Eigentümer Facebook an eine Vereinbarung halten, die die WhatsApp-Gründer 2014 mit Facebook-Chef Mark Zuckerberg geschlossen hatten: Eine Bedingung für den Verkauf des Dienstes an Facebook war, dass die App fünf Jahre lang kein Geld einbringen muss.

"Whatstabook": Facebook will Chat-Dienste verknüpfen

Diese Frist endet nun. Facebook darf mit seiner Tochter ab 1. Februar also Werbeerlöse erzielen – und will das offenbar auch so schnell wie möglich in die Tat umsetzen. Bereits Mitte 2018 hatte WhatsApp-Geschäftsführer Matt Idema angekündigt, ab dem Jahr 2019 Werbung schalten zu wollen. Diese solle im sogenannten „Status“-Bereich – also nicht direkt in den privaten Chats – angezeigt werden.

Werbung auf Kosten der Datensicherheit?

Geht Facebooks Plan auf Kosten der Datensicherheit? Denn um gezielt Werbung ausspielen zu können, werde das Unternehmen die viel gerühmte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aufweichen, verriet WhatsApp-Mitbegründer Brian Acton der amerikanischen Zeitschrift Forbes im September 2018.

Diese Art der Verschlüsselung stellt sicher, dass Daten wie Texte und Bilder auch wirklich nur vom Gerät des Empfängers entschlüsselt werden können. Laut Acton will sich Facebook nun Zugriff auf die Nachrichten verschaffen, um dann gezielt Werbung auszuspielen. Schreiben also zwei Freunde über ein neues Auto, könnte es sein, dass ihnen dann entsprechende Angebote in der App angezeigt werden.

Ein WhatsApp-Sprecher versicherte allerdings laut dem Magazin, dass die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bestehen bleibe.

