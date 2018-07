Führungswechsel bei der Bundesbank in Nürnberg

NÜRNBERG - Wechsel an der Spitze der Bundesbank-Filiale in Nürnberg: Markus Schiller ist ab August der neue Leiter.

Führungswechsel bei der Nürnberger Filiale der Deutschen Bundesbank. Markus Schiller wird ab August die Leitung übernehmen. Foto: Roland Fengler



An seinem bisherigen Wirkungsort Würzburg hat Schiller als dortiger Filialchef die Veranstaltung "Wirtschaftsdialog" eingeführt, die den Kontakt zu den regionalen Firmen intensivieren sollte. Das Format könne als Blaupause für Nürnberg dienen, sagte Schiller bei der offiziellen Feier zur Amtsübergabe. Der 53-jährige gebürtige Oberpfälzer übernimmt mit Nürnberg den zweitgrößten Bundesbank-Standort in Bayern mit rund 80 Mitarbeitern.

Zu den wichtigsten Aufgaben der Filiale gehört die flächendeckende Versorgung der Region mit Münzen und Scheinen. Aus Oberfranken, Mittelfranken und Teilen der Oberpfalz steuern täglich rund zehn Sicherheitstransporter die Niederlassung an. Zwischen Hof im Norden und Greding im Süden, Dinkelsbühl im Westen und Neumarkt im Osten versorgen sich die Geldhäuser mit frischem Bargeld aus Nürnberg oder geben Überflüssiges ab. Alte Scheine werden dabei aus dem Verkehr gezogen — wenn sie zerrissen, fleckig oder stark verschmutzt sind. Nicht nur ästhetische Gründe spielen hier eine Rolle: Verunreinigte Noten sind schlechter als Fälschung auszumachen.

Krause-Verabschiedung nach 44 Jahren

Nicht nur Geldhäuser liefern Bares an der Bahnhofstraße ab. Auch bei Privatleuten wird die Bundesbank zur immer gefragteren Adresse. Denn dort können sie ihr Sparschwein schlachten und erhalten für den klimpernden Inhalt die entsprechenden Scheine — eine Dienstleistung, die sich immer mehr Geschäftsbanken und Sparkassen mittlerweile vergüten lassen. Die Bundesbank mit ihren insgesamt über 10.000 Beschäftigten bietet diesen Service dagegen ohne Gebühr an ihren aktuell bundesweit 35 Standorten an — zu haushaltsüblichen Mengen, wie die Bundesbank betont.

Der neue Filialchef Schiller löst Franz Krause ab, der nach 44 Jahren bei der Notenbank in den Ruhestand geht. Krause hat die Nürnberger Filiale seit Dezember 2012 geführt. Seine Ausbildung zum Bankkaufmann hatte der gebürtige Leutershausener (Landkreis Ansbach) bei der Gewerbebank Ansbach — der heutigen VR Bank Mittelfranken West — absolviert. 1974 wechselte er zur damaligen Landeszentralbank nach Nürnberg.

