Für 15 Millionen Euro: Audi baut eigenen Bahnhof

Spatenstich am Montag, Fertigstellung bis Ende 2019 - vor 26 Minuten

INGOLSTADT - Am Montag begann der Autokonzern Audi in Ingolstadt den Bau einer eigenen Eisenbahnstation. Dafür nimmt das bayerische Unternehmen viel Geld in die Hand - es erwartet allerdings künftig auch viele tägliche Nutznießer.

Mit dem Auto müssen viele Audi-Mitarbeiter ab Ende 2019 nicht mehr nach Ingolstadt kommen. An der Strecke zwischen Treuchtlingen und Ingolstadt soll ein eigener Bahnhof des Autokonzerns entstehen. Das Unternehmen rechnet täglich mit 3000 Ein- und Aussteigern. © Armin Weigel/dpa



Mit dem Auto müssen viele Audi-Mitarbeiter ab Ende 2019 nicht mehr nach Ingolstadt kommen. An der Strecke zwischen Treuchtlingen und Ingolstadt soll ein eigener Bahnhof des Autokonzerns entstehen. Das Unternehmen rechnet täglich mit 3000 Ein- und Aussteigern. Foto: Armin Weigel/dpa



Die Audi-Zentrale in Ingolstadt bekommt ihren eigenen Bahnanschluss. Nach dem Spatenstich am Montag soll die Eisenbahnstation bis Ende 2019 fertiggestellt werden. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, werden die Investitionskosten von 15 Millionen Euro gemeinsam vom Freistaat, der Stadt Ingolstadt, der Audi AG und der Bahn getragen.

Bayerns Verkehrsminister Joachim Herrmann (CSU) sagte beim offiziellen Baustart, die Zusammenarbeit von unterschiedlichen Finanzierungspartnern sollte bei Bahnprojekten Schule machen und Nachahmer finden. Nach der Prognose sollen künftig bis zu 3000 Ein- und Aussteiger täglich den neuen Bahnhof an der Strecke Ingolstadt - Treuchtlingen nutzen.

