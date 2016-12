Fürther Professor ist der Lawine auf der Spur

FÜRTH - Jeder, der schon einmal durch den Tiefschnee gestapft ist, kennt das Phänomen: Vorsichtig setzt man einen Fuß vor den anderen, doch plötzlich gibt der Schnee nach, und man steckt oft bis zu den Knien in der weißen Masse. Verantwortlich dafür sind kollabierende Verbindungen zwischen Eiskristallen, wie Werkstoffwissenschaftler der Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) herausgefunden haben. Ihre Erkenntnisse könnten Anwendung in der Lawinenforschung finden.

Lawinen, wie hier auf dem 4810 Meter hohen Mont Blanc, sind schon vielen Bergsteigern und Skifahrern zum Verhängnis geworden. Die an der Universität Edinburgh und an der Universität Erlangen-Nürnberg gewonnenen Erkenntnisse könnten aber eines Tages dabei helfen, das Lawinenrisiko in bestimmten Gebieten sehr viel präziser voraussagen zu können als dies heute möglich ist. © Foto: afp



Werkstoff-Experte Michael Zaiser © Foto: André Ammer



Professor Michael Zaiser ist im Allgäu aufgewachsen und hat dort regelmäßig Bergtouren unternommen. „Und weil ich ein ängstlicher Mensch bin, habe ich mich immer schon für Lawinen interessiert“, erklärt der Inhaber des Lehrstuhls für Werkstoffsimulation schmunzelnd.

Von 2001 bis 2012 arbeitete Zaiser an der Universität Edinburgh und konnte auch dort beiden Passionen frönen. Zum einen gibt es nahe der schottischen Hauptstadt zahlreiche Berge und im Winter viel Schnee, zum anderen verfügt der dortige Lehrstuhl über ein großes Kältelabor. Unter anderem testen Reifenhersteller mit Hilfe des dort erzeugten Laborschnees die Eigenschaften ihrer Winterreifen, doch auch ein Lebensmittel-Hersteller nutzte das Knowhow der schottischen Wissenschaftler.

„Ein Kollege hatte den Auftrag, die optimale Konsistenz von Speiseeis zu ermitteln“, erzählt Michael Zaiser. Wie müssen die Verbindungen zwischen den einzelnen Eiskristallen beschaffen sein, damit die Eiskrem dem menschlichen Gaumen am meisten schmeichelt? In Versuchsreihen wurde geprüft, wie der Zusammenhalt der kleinen Eispartikel durch die Zusammensetzung der Inhaltsstoffe beeinflusst wird.

Der deutsche Wissenschaftler wiederum interessierte sich für die Festigkeitsunterschiede von natürlichem Schnee, die auch Einfluss auf die Lawinengefahr haben. Eine Hochgeschwindigkeitskamera ermöglichte Zaiser und seinen Kollegen Einblicke in die Mikrostruktur der Eiskristalle, und dabei stellten sie fest, dass sich natürlicher Schnee mit einer Oberflächenkruste und homogener Laborschnee bei Belastung ähnlich verhalten.

Wenn Menschen plötzlich knietief in der weißen Pracht versinken, führen sie das darauf zurück, dass die Oberflächenkruste des Schnees wegen der zu hohen Belastung durchgebrochen ist. „Diese Erklärung ist in den meisten Fällen falsch“, sagt Zaiser.

Auf den hochauflösenden Aufnahmen der Spezialkamera konnten er und seine Kollegen sehen, dass es auch bei dem Laborschnee ohne Oberflächenkruste bei einer Belastung von oben zu einem Zusammenbruch der Mikrostruktur und damit zu einem plötzlichen Festigkeitsverlust kam. „Dieser Kollaps setzt sich nach unten fort, und der von oben drückende Stempel sackt ab“, erklärt der Werkstoff-Experte.

Was danach folgte, verblüffte die Fachleute in Edinburgh noch mehr: Wenn die Verdichtung in den unteren Schichten einen gewissen Grad erreicht hatte, kehrte sich der Komprimierungsprozess um. Die Kornanordnung des Eises veränderte sich nun kontinuierlich von unten nach oben, und am Ende war der Schnee oben dichter als unten.

Verantwortlich für dieses Phänomen sind die sogenannten Sinterhälse, die sich zwischen den einzelnen Eiskörnern bilden und diese auf Distanz halten. Wird der Schnee verdichtet, brechen immer mehr dieser winzigen „Klebeverbindungen“, bis es zu einem teilweisen Strukturkollaps kommt.

„Wenn man den Druck wieder wegnimmt, bilden sich sehr schnell neue Sinterhälse“, sagt Michael Zaiser, der mittlerweile den Lehrstuhl für Werkstoffsimulation der FAU leitet. Nach der systematischen Analyse dieser Kollabierungsphänomene haben die Materialwissenschaftler am Technikum in Fürth ein Rechnermodell entwickelt, das die Vorgänge sehr genau beschreiben und in der Computersimulation reproduzieren kann.

Schäume als Knautschzonen

Außerdem beschäftigt sich der 51-jährige Wissenschaftler mit metallischen Schäumen, die beispielsweise im Fahrzeugbau verwendet werden. Diese Werkstoffe, mit denen viele Hersteller die Knautschzonen ihrer Autos gestalten, haben ähnliche Materialeigenschaften wie Schnee. „Sie sind sehr leicht und nehmen bei ihrer Verformung viel Energie auf“, erklärt Zaiser. Auch beim Blick durch das Mikroskop erkennt man einige Gemeinsamkeiten zwischen den Mikrostrukturen beider Materialien.

Möglicherweise leisten die in Schottland gewonnenen Erkenntnisse und die in Fürth programmierten Computersimulationen irgendwann auch einen Beitrag zu einer zuverlässigeren Prognose von Lawinen. Derselbe Prozess eines mikrostrukturellen Zusammenbruchs, den der Wissenschaftler im Labor oder unter dem Bergstiefel beobachtet hat, kann auch bei der Auslösung einer Schneebrettlawine ablaufen. „Wenn ich den Schnee von oben belaste, kann ich auch Rückschlüsse auf seine Stabilität insgesamt ziehen“, sagt Zaiser. Ob man dank seiner Erkenntnisse einmal die Lawinengefahr besser beurteilen kann, muss die weitere Forschung zeigen.

