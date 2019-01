Geldtransport-Fahrer weiten Streik in Bayern aus

Laut der Gewerkschaft ver.di fielen 85 Prozent aller Touren im Freistaat aus - vor 53 Minuten

NÜRNBERG - Hunderte Beschäftigte in der Geld- und Wertdienst-Branche streiken seit Mittwoch für mehr Lohn. 85 Prozent aller Geldtransporte in Bayern fielen deshalb laut der Gewerkschaft ver.di aus. Auch heute soll die Arbeit niedergelegt werden. Wird das zum Problem für Banken und Geschäfte?

Geldtransport-Mitarbeiter haben am Mittwoch in der bayerischen Landeshauptstadt demonstriert. Auch heute ruft die Gewerkschaft Verdi die rund 1500 Beschäftigte in Bayern zum Streik auf. Bundesweit arbeiten etwa 12 000 Menschen in der Branche. © Foto: Peter Kneffel/dpa



Sie bereiten Geldtransporte vor, zählen Münzen und Scheine und fahren die gepanzerten Lieferwagen: Seit Mittwoch sind bundesweit 12 000 Beschäftigte zu Warnstreiks aufgerufen. Zu einer ver.di-Demonstration in München kamen allein 300 Mitarbeiter aus der Branche. Auch am heutigen Donnerstag soll die Arbeit in einigen Bundesländern, darunter auch Bayern, niedergelegt werden, bestätigte ver.di-Landesfachbereichsleiter Kai Winkler. Die Gewerkschaft wertet den Streik als Erfolg: "Wir gehen davon aus, dass am Mittwoch 85 Prozent der Touren in Bayern nicht stattgefunden haben", so Winkler.

Bundesweit seien Hunderte Transporte ausgefallen, sagte ver.di-Verhandlungsführer Arno Peukes. Es seien mehr Fahrer von Geldtransportern, Geldzähler und Vorbereiter in den Streik getreten, als die Gewerkschaft erwartet habe. Zahlreiche Banken hätten somit kein frisches Bargeld bekommen, Händler konnten teilweise die Tageseinnahmen nicht abholen.

Bei vielen Banken und Geschäften in der Region ist von den Auswirkungen nach ihren Angaben allerdings kaum etwas zu spüren – und das obwohl in Franken mit Nürnberg, Oberasbach (Landkreis Fürth), Würzburg und Aschaffenburg gleich vier wichtige Standorte von Geldtransport-Unternehmen bestreikt werden.

Banken haben Notfallpläne

Bei der Sparkasse in Nürnberg gebe es keine Engpässe, erklärt Pressesprecherin Tina Koller. Geldtransporte zwischen den einzelnen Standorten übernehme eine Sparkassen-Tochtergesellschaft. "Alle Mitarbeiter sind zur Arbeit erschienen", so Koller. Auch bei den VR-Banken der Region, die vom Nürnberger Standort mit frischem Geld versorgt werden, gebe es keine Probleme. "Das Transportunternehmen hat versichert, dass die Mitarbeiter nicht streiken", so Gabriele Stiefler, Marketingleiterin der VR-Bank Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach.

Selbst wenn sie von den Warnstreiks betroffen wären, hätten die beiden Geldhäuser kaum Probleme, versichern sie. Ein Tag beeinträchtige die Sparkasse nicht, so Koller. Bei mehrtägigen Streiks würden Notfallpläne greifen. Dann werden etwa stark frequentierte Filialen zuerst beliefert.

Lebensmittel-Filialen haben sich gerüstet

Die Arbeitgeber waren im Vorfeld ohnehin nicht von größeren Problemen ausgegangen. "Flächendeckend halten sich die Auswirkungen für Verbraucher in Grenzen", sagte Silke Wollmann, Sprecherin der Bundesvereinigung Deutscher Geld- und Wertdienste (BDGW). "Es gibt keine Bargeldknappheit im Handel oder überlaufende Tresore in den Supermärkten – auch nicht bei drei Streiktagen." Denn die Unternehmen haben sich vorbereitet: "Wir haben unseren Filialen geraten, im Vorfeld die Geldvorräte zu erhöhen", so eine Edeka-Sprecherin. Gebraucht wurden sie nicht. Bei den Filialen des Lebensmittel-Unternehmens in Franken und der Oberpfalz gebe es keine Lieferengpässe. Ein mehrtägiger Streik sei kein Problem, erklärt die Sprecherin. "Wir haben für den Notfall eine interne Hotline für unsere Filialen eingerichtet." Der fränkische Discounter Norma sei ebenfalls nicht vom Streik betroffen, teilte Katja Heck, Leiterin Marketing und Kommunikation, mit.

Es gebe keine Anhaltspunkte für größere Auswirkungen, punktuell könnte es aber zu Einschränkungen in der Bargeldversorgung an Geldautomaten kommen, so Vertreter der Deutschen Kreditwirtschaft. Auch der Handelsverband Deutschland gibt sich gelassen: Er rechnet wegen der zeitlichen Begrenzung des Warnstreiks nicht mit Auswirkungen für den Handel, wie ein Verbandssprecher sagte. Immer mehr Supermärkte ermöglichen ihren Kunden auch das Geldabheben an der Kasse.

Mit den Warnstreiks will ver.di den Druck in der laufenden Tarifrunde erhöhen. Die Verhandlungen werden heute und morgen fortgesetzt. Die Gewerkschaft fordert eine Erhöhung des Stundenlohns um 1,50 Euro für zwei Jahre in Folge sowie die Angleichung der Gehälter in den neuen Bundesländern.

trk, dpa