Das Spektakel wiederholt sich jeden Sommer: Während der Wagner-Festspiele geben sich die Prominenten - inklusive Kanzlerin Angela Merkel - in Bayreuth die Klinke in die Hand. Nur einen Steinwurf entfernt wird das ganze Jahr über Geschirr produziert: Die Porzellanfabrik Walküre liegt am Fuße des Festspielhügels. Und dass sie - wie die gleichnamige Oper Richard Wagners - Walküre heißt, ist kein Zufall. © Markus Hack

