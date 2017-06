Getränkehändler fordern: Schluss mit Einweg-Flaschen!

NÜRNBERG - Getränkehändler, Brauereien und Umweltschützer solidarisieren sich: Sie sagen Einweg-Flaschen und Getränkedosen den Kampf an. Und fordern Kunden zum bewussten Mehrweg-Einkauf auf.

Mehrweg- statt Einweg-Flaschen: Das ist das Ziel der neuen Mehrweg-Allianz. © Daniel Bockwoldt/dpa



Umweltschützer, Getränkehändler und Brauereien wollen Kunden vom Kauf von Mehrweg-Flaschen überzeugen und Politik und Handel zur Vermeidung von Einweg-Verpackungen für Getränke drängen. Die "Mehrweg-Allianz" stellte am Dienstag in Berlin ihre Kampagne "Mehrweg ist Klimaschutz" vor, die den seit Jahren sinkenden Anteil von ressourcenschonende und müllvermeidende Mehrweg-Flaschen steigern soll. "Kunden sollen an der Ladenkasse für den Klimaschutz abstimmen", heißt es in der Mitteilung zur Info-Kampagne.

Seit rund drei Jahren sei neben der Einwegflasche auch die Getränkedose wieder auf dem Vormarsch, kritisierte Günther Guder vom Bundesverband des Deutschen Getränkefachgroßhandels (GFGH). Beim Bier sei der Dosen-Anteil wieder auf 5,7 Prozent gestiegen - unter anderem, weil Discounter Druck auf Brauereien machten.

Die "Mehrweg-Allianz" aus Deutscher Umwelthilfe (DUH), Stiftung Initiative Mehrweg, GFGH, Verband des Deutschen Getränke-Einzelhandels und Verband der Privaten Brauereien Deutschlands fordert von der Politik, die im neuen Verpackungsgesetz vorgesehene Mehrweg-Quote von 70 Prozent bis Ende 2021 durchzusetzen. Bisher galt eine Quote von 80 Prozent in der Verpackungsverordnung, der Anteil lag 2014 aber nur bei 45,1 Prozent und sinkt weiter.

