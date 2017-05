"Goldjunge" will die fränkische Bäckerei-Branche aufmischen

Goldjunge GmbH kauft Greller‘s Backhaus und Karg-Läden - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Zwei Jungunternehmer wollen in der Region mit ihrer neuen "Genussbäckerei" punkten – und bauen dabei auch auf alteingesessene Firmen.

In der fränkischen Bäckerei-Branche gibt es einen neuen Anbieter: Die beiden Jungunternehmer Markus Schöllmann und Robin Schimpf starten mit ihrer Langenzenner GmbH "Goldjunge". Unter diesem Namen werden Greller’s Backhaus mit 30 Filialen und die neun Ladengeschäfte der "Fränkische Dorfbäckerei Karg" zusammengeführt.

Jochen und Claudia Greller haben ihr Unternehmen mit Sitz in Langenzenn bereits am 1. März an Schimpf und Schöllmann übergeben, heißt es auf der Homepage der Filialbäckerei. Die neun Karg-Läden wurden zum 1.Juni an die beiden Goldjunge-Gründer verkauft, wie Klaus Karg erläuterte. "Wir machen unser Hauptgeschäft inzwischen mit Knäckebrot", erklärte Karg, der 1997 in dritter Generation die 1950 gegründete Schwabacher Familienbäckerei übernommen hatte. Mit der Herstellung und Vermarktung von Knäckebrot-Spezialitäten hat der promovierte Betriebswirt vor 17 Jahren begonnen und damit ein zweites Standbein neben der Filialbäckerei aufgebaut. Jetzt will sich der Unternehmer ganz darauf konzentrieren.

Gründer haben sich Wunsch erfüllt

Mit der Gründung der Goldjunge-Bäckerei haben sich Schöllmann und Schimpf einen lang gehegten Wunsch erfüllt. Schöllmann ist dabei der Mann vom Fach, wie auf der Internetseite der Jungunternehmen zu lesen ist: Er hat seine Karriere als Lehrling in der Backstube seines Vaters begonnen. Für den gelernten Bäcker- und Konditormeister folgten dann verschiedene berufliche Stationen, darunter auf der Insel Lanzarote und in verschiedenen großen fränkischen Bäckereien, unter anderem als Produktionsleiter und im Vertrieb. Als Goldjunge-Geschäftsführer liegt der Filialvertrieb maßgeblich in seiner Hand.

Schimpf, ebenfalls Geschäftsführer, studierte nach seiner Bankkaufmann-Lehre Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Industriebetriebe und Unternehmensgründung. Nach dem Studium arbeitete er als Unternehmensberater und begleitete viele Betriebe vor und während der Gründungsphase. In Mittelfranken gab es Ende 2016 laut Handwerkskammer 296 Bäckereibetriebe. Vor zehn Jahren waren es noch 398 gewesen.

Verena Litz