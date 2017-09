Griechische Steuerfahnder mit Pfannkuchenteig übergossen

Cafeteria-Besitzer attackierte Beamte - "Wir lassen uns nicht einschüchtern" - vor 29 Minuten

ATHEN - Griechische Steuerfahnder werden bei Kontrollen von Ladenbesitzern oder Restaurantbetreibern immer wieder angegriffen - jüngst mit Pfannkuchenteig.

Die griechische Regierung kann jeden Euro Steuereinnahme gebrauchen und setzt deshalb auch verdeckt arbeitende Steuerfahnder ein. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa



"Einige glauben, mit Beschimpfungen, Handgreiflichkeiten und anderen Attacken entkommen zu können", sagte der Chef der Steuerfahndungsbehörde, Giorgos Pitsilis, im griechischen Radio. Nach seinen Angaben hatte Freitagabend ein wütender Inhaber einer Cafeteria auf der griechischen Ferieninsel Lefkada zwei Steuerfahnder mit Pfannkuchenteig übergossen.

Damit wollte der inzwischen festgenommene Mann gegen die seiner Ansicht nach ständigen Kontrollen der Beamten der zuständigen Behörde AADE protestieren. Auch mehrere Medien berichteten über den Fall. "Wir lassen uns nicht einschüchtern", sagte Pitsilis.

Schattenwirtschaft blüht

In Griechenland versucht der Staat, die weit verbreitete Steuerhinterziehung – besonders bei Umsatz- und Mehrwertsteuer – mit sogenannten Steuerfahnder-Patrouillen zu erfassen. Beamte des Finanzministeriums geben sich als Kunden aus und zeigen Betriebe an, die keine Quittungen ausgeben. Dabei kommt es immer wieder zu Streitigkeiten mit den kontrollierten Ladenbesitzern und in einigen Fällen zu Attacken gegen die Steuerfahnder.

Die Schattenwirtschaft in Griechenland entspricht laut einer jüngsten Studie der Universität Tübingen in etwa 21,5 Prozent des Bruttoinlandproduktes (BIP).

dpa