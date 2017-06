Gründer gesucht: Interview mit IHK-Expertin

Yvonne Stolpmann fordert noch mehr Unterstützung für junge Selbstständige - vor 11 Minuten

NÜRNBERG - Junge technologieorientierte Firmen, innovative Ideen und Lust auf die Selbstständigkeit braucht das Land: Da sind sich die Wirtschaftsexperten einig. Doch der Unternehmergeist hierzulande ist nicht allzu ausgeprägt. Ein Thema, das auch Yvonne Stolpmann von der Industrie- und Handelskammer Nürnberg beschäftigt.

Für angehende, aber auch erfahrene Unternehmer gibt es inzwischen viele Unterstützungsangebote und Netzwerke - auch in Mittelfranken. © alphaspirit - stock.adobe.com



Für angehende, aber auch erfahrene Unternehmer gibt es inzwischen viele Unterstützungsangebote und Netzwerke - auch in Mittelfranken. Foto: alphaspirit - stock.adobe.com



Frau Stolpmann, jetzt ist es kurz nach 13 Uhr. Hat heute schon ein Gründer bei Ihnen angeklopft und Rat gesucht?

Yvonne Stolpmann: Ja, wobei es ein eher untypischer Fall war: Es waren zwei Jungunternehmer, die bereits eine GmbH gegründet haben. Sie wollten aber noch einiges wissen. Zum einen, was es zu beachten gilt, wenn man Personal und Praktikanten einstellt – hier konnte ich ihnen auch Musterverträge zur Verfügung stellen – und zum anderen, bei welchen Ämtern und Behörden sie ihre Firma noch anmelden müssen.

Und, konnten Sie helfen?

Stolpmann (lacht): Klar, wie immer. Die beiden waren ganz begeistert, als sie hörten, dass das Thema Behördengänge viel einfacher ist, als sie dachten: Die Benachrichtigungen der zuständigen Stellen erfolgt vielfach automatisch, wenn das Gewerbe angemeldet wird.

Wie viele Köpfe zählt das Referat Gründung/Finanzierung/Nachfolge bei der IHK Nürnberg für Mittelfranken, was genau können Sie und Ihr Team für Gründer und Jungunternehmer tun?

Stolpmann: Wir sind insgesamt sieben Kolleginnen und Kollegen. Unsere wichtigste Aufgabe ist, Menschen, die sich selbstständig machen wollen, Orientierung zu geben und ihnen die Schwellenangst vor diesem Schritt zu nehmen. Ganz konkret bieten wir Hilfe beim Erstellen des Geschäftskonzepts, aber auch in Fragen der Finanzierung, zum Beispiel, was beim Gespräch mit der Bank wichtig ist und welche Förderprogramme es gibt. Und: Wir zeigen den Gründern, dass sie nicht alleine sind mit ihren Fragen und Herausforderungen. In der Region gibt es ein starkes Netzwerk, das Gründungswillige und Jungunternehmer unterstützt. Aus dem eigenen Schneckenhaus herauszukommen, sich mit anderen kurzzuschließen, also zu netzwerken, das ist extrem wichtig.

Unsere Wirtschaft ist stark mittelständisch strukturiert, in vielen dieser oft inhabergeführten Firmen steht ein Generationswechsel an. Schlagen diese Unternehmer auch bei Ihnen auf?

Stolpmann: Die Nachfolge ist ein großes Thema für uns. Wir beraten auch Unternehmen, in denen ein Stabwechsel ansteht. Für Menschen, die sich selbstständig machen wollen, kann die Übernahme eines bestehenden Unternehmens eine interessante Option sein.

Die Internet-Unternehmensbörse nexxt-change – eine vom Bundeswirtschaftsministeriums, der Förderbank KfW, den Industrie- und Handelskammern, den Handwerkskammern sowie Banken getragene Plattform – listet Angebote auf.

Stolpmann: Apropos digitale Angebote: Die IHK Nürnberg für Mittelfranken bietet seit kurzem den Newsletter "Gründung/Finanzierung/Nachfolge aktuell" an sowie ein Notfall-Handbuch – eine Formularsammlung, mit der Gründer wie gestandene Unternehmer alles regeln können für den Fall, dass sie als Firmenlenker zeitweise oder komplett ausfallen.

Yvonne Stolpmann leitet seit 2011 das Referat Gründung/Finanzierung/ Nachfolge bei der IHK Nürnberg für Mittelfranken. © Stefan Hippel



Yvonne Stolpmann leitet seit 2011 das Referat Gründung/Finanzierung/ Nachfolge bei der IHK Nürnberg für Mittelfranken. Foto: Stefan Hippel



Regelungen, die für ein Unternehmen existenziell sind, um die sich viele Chefs aber drücken frei nach dem Motto: "Mir passiert schon nichts."

Stolpmann: Stimmt. Dabei ist der Punkt "Was passiert, wenn ich ausfalle?" ein ganz entscheidender – nicht zuletzt, wenn es darum geht, Arbeitsplätze zu sichern. Aber auch, um Kapital zu bekommen: Geldgeber wollen Sicherheit. Eine Regelung für den Fall X gehört zu einem überzeugenden Businessplan. Der wiederum ist die Voraussetzung dafür, Kredite von der Bank zu erhalten oder Investoren zu finden.

Die bundeseigene Förderbank KfW hat vor kurzem einen traurigen Rekord gemeldet: Noch nie haben so wenige Menschen den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt, 2016 gab es bundesweit nur noch 672.000 Gründungen und damit 91000 weniger als im Jahr zuvor – als Grund nennt die KfW den guten Arbeitsmarkt und spricht von einem "Beschäftigungsrekord mit Nebenwirkung". Wie sieht es denn bei uns in der Region aus, köchelt der Gründergeist auch hier auf Sparflamme?

Stolpmann: Die Zahl der Gründungen ist auch bei uns zurückgegangen. Wobei das aber nicht bedeutet, dass es grundsätzlich an Gründergeist fehlt. Wir beobachten seit einigen Jahren, dass der mittelfränkische Gründer verstärkt alle Chancen nutzt, die sich bieten, und dass er sich selbstbewusster präsentiert. Auch sind verstärkt innovative und kreative Selbstständige unterwegs.

Sie sehen also keinen Grund zur Sorge, dass Mittelfranken der Gründernachwuchs ausgeht?

Stolpmann: Nein. Im Gegenteil: In der regionalen Szene keimt vieles gerade sehr schön. Dennoch muss man noch mehr tun, um diese Entwicklung zu unterstützen. Dazu zählt, das Netzwerken weiter zu stärken, etwa mit Veranstaltungen wie Start-up-Pitches, die auch bei uns in der Region regelmäßig stattfinden: Dabei wird Gründern eine Bühne geboten, sich und ihre Geschäftsidee Mitstreitern, potenziellen Kunden und Geldgebern zu präsentieren und von diesen ein Feedback erhalten. Diese zwei Dinge, Netzwerken und Rückmeldungen bekommen, sind mit das Wichtigste für Gründer.

Wo liegen die Schwerpunkte der mittelfränkischen Gründerszene, welche Rolle spielen die technologieorientierten Start-ups?

Stolpmann: Ein Schwerpunkt in unserer Region sind Dienstleistungen sowie Handel. Im Bereich technologieorientierte Firmen besteht aus meiner Sicht noch Luft nach oben. Für Gründer solcher Unternehmen gibt viele Anlaufpunkte, etwa das Innovations- und Gründerzentrum (IGZ) in Tennenlohe, das neue digitale Gründerzentrum Zollhof und das Energie-Technologische Zentrum (etz) in Nürnberg sowie das Medical Valley Center in Erlangen. Bei aller Begeisterung für Hightech darf man aber nicht unterschätzen, wie wichtig Gründungen in klassischen Bereichen sind: Gerade sie schaffen relativ schnell Arbeits- und Ausbildungsplätze.

Ein Klassikerthema für angehende Unternehmerinnen und Unternehmer ist: Wie komme ich an Kapital? Wie beurteilen Sie die Lage hier – gibt es genug Geldquellen für Start-ups, reichen die Fördertöpfe oder muss die öffentliche Hand mehr tun?

Stolpmann: Nach unserer Erfahrung tun sich Banken aktuell unheimlich schwer mit Gründungsfinanzierungen.

Warum?

Stolpmann: Das wüsste ich auch gerne. Denn das Niveau der Gründungsideen und Geschäftskonzepte, die bei uns aufschlagen, hat sich verbessert. Zudem werden den Banken und Geldinstituten über die Förderprogramme der LfA Bayern und der KfW bei der Kreditvergabe Haftungsrisiken abgenommen. Die Zurückhaltung der Banken liegt sicher zum Teil an der schärferen Regulierung, denen die Geldhäuser seit der Finanzkrise unterliegen. Kapitalsuchende Gründer sollten sich auf jeden Fall nicht entmutigen lassen, wenn Bank A Nein sagt, sondern es dann eben bei Bank B oder C versuchen. Eine gute Vorbereitung auf das Gespräch mit den Geldhäusern ist allerdings das A und O.

Laut dem jüngsten KfW-Gründungsmonitor ist die Gründerquote – der Anteil der Existenzgründer an der Bevölkerung im Alter von 18 bis 64 – in Deutschland weiter gefallen und liegt jetzt bei 1,3 Prozent. Das ist ziemlich dürftig. Wo sehen Sie die Gründe? Ist es wirklich nur der gute Arbeitsmarkt?

Stolpmann: Ich meine, eine zentrale Ursache liegt darin, dass bei uns in Deutschland das Sicherheitsdenken generell sehr groß ist. Und die Selbstständigkeit birgt ja zweifellos viele Herausforderungen und Risiken, die man als Mitarbeiter einer Firma nicht hat. Um die Kultur der Selbstständigkeit zu stärken, muss man meiner Meinung nach früh ansetzen.

Es ist auch eine Frage der Erziehung, also davon, was man in der eigenen Familie und im persönlichen Umfeld erlebt. Das Thema „Unternehmertum als Alternative zum Angestelltendasein“ sollte auch in den Lehrplänen der Schulen verankert werden. Ich weiß ja nicht, wie es bei Ihnen war: Ich habe dazu im Gymnasium jedenfalls nichts gehört.

Verena Litz