Gute Zahlen: VR-Banken in Mittelfranken haben 2017 profitiert

Es muss weniger Risikovorsorge betrieben werden - Ein Geldhaus will fusionieren - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Dank der boomenden Konjunktur und der daher florierenden Unternehmen gibt es kaum mehr wackelige Firmenkredite in der Region. Davon haben auch die 23 Volks- und Raiffeisenbanken in Mittelfranken profitiert.

Die genossenschaftlichen Geldhäuser in Mittelfranken haben im vergangenen Jahr das schwächelnde Zinsgeschäft durch ein besseres Provisionsergebnis ausgeglichen. © Markus Hack



Die genossenschaftlichen Geldhäuser in Mittelfranken haben im vergangenen Jahr das schwächelnde Zinsgeschäft durch ein besseres Provisionsergebnis ausgeglichen. Foto: Markus Hack



"Die Bonität der Unternehmen liegt auf einem hohen Niveau", erklärt Manfred Göhring, Präsident des Genossenschaftsverbands Bayern im Bezirk Mittelfranken. Die meisten Firmen erzielten 2017 gute Gewinne - und diese ließen sie überwiegend in den Unternehmen. Dadurch wachse der Sicherheitspuffer, berichtet Göhring, der zugleich Vorstandschef der Raiffeisenbank Altdorf-Feucht ist. Folge für die Banken: Sie müssen weniger Risikovorsorge betreiben.

Die genossenschaftlichen Geldhäuser in Mittelfranken haben im vergangenen Jahr zudem das wegen des niedrigen Zinsniveaus schwächelnde Zinsgeschäft durch ein besseres Provisionsergebnis ausgeglichen: Das Zinsergebnis sank um 2,3 Prozent auf 273,9 Millionen Euro, das Provisionsergebnis stieg dagegen um 8,2 Prozent auf 98,0 Millionen Euro. Provisionen erhalten die Institute von ihren Vertragspartnern, wenn sie zum Beispiel Bausparverträge oder Investmentfonds vermitteln.

Profitiert haben die VR-Banken auch davon, dass die Betriebskosten um 0,5 Prozent auf 239,2 Millionen Euro gesunken sind. Grund dafür ist vor allem der schrumpfende Personalstand: Die Zahl der Mitarbeiter sank "durch natürliche Fluktuation", wie Göhring betont, von 3121 im Vorjahr auf 3025.

VR-Bank Mittelfranken West in Ansbach an der Spitze

Insgesamt erzielten die 23 Banken eine Bilanzsumme von 14,19 Milliarden Euro (plus 4,2 Prozent). Die Spannbreite reicht dabei von 1,735 Milliarden Euro bei der VR-Bank Mittelfranken West in Ansbach an der Spitze bis zur Raiffeisenbank Dietersheim und Umgebung mit 71 Millionen Euro.

Die VR Banken sind jeweils selbstständig. Einige Fusionen waren zuletzt gescheitert. Aktuell führt nach Angaben des Verbands nur die Raiffeisenbank am Rothsee offiziell Gespräche über einen Zusammenschluss - mit der Raiffeisenbank Berching-Freystadt-Mühlhausen aus der Oberpfalz.

MARKUS HACK