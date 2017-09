Herrmann: Main-Donau-Kanal hat "sich mehr als gelohnt"

Kanal als "Jobmotor" - Tourismus auf dem Kanal boomt - vor 26 Minuten

NÜRNBERG - Der bayerische Verkehrsminister Joachim Herrmann lobte den Main-Donau-Kanal zu seinem 25-jährigen Jubiläum am Donnerstag. Er sei nicht nur ein "Job-Motor", sondern belebe auch den Tourismus auf und um den Kanal.

Zum 25-jährigen Jubiläum des Main-Donau-Kanals hat Bayerns Verkehrsminister Joachim Herrmann (CSU) eine positive Zwischenbilanz des Projekts gezogen. © Harald Sippel



Zum 25-jährigen Jubiläum des Main-Donau-Kanals hat Bayerns Verkehrsminister Joachim Herrmann (CSU) eine positive Zwischenbilanz des Projekts gezogen. Foto: Harald Sippel



Zum 25-jährigen Jubiläum des Main-Donau-Kanals hat Bayerns Verkehrsminister Joachim Herrmann (CSU) eine positive Zwischenbilanz des Projekts gezogen. Der Main-Donau-Kanal habe "sich mehr als gelohnt", weil er den Freistaat an das nationale und internationale Wasserstraßennetz anbinde, sagte Herrmann laut einer Mitteilung am Freitag. Der Main-Donau-Kanal sei ein "echter Jobmotor", von dem vor allem die Häfen Bamberg, Forchheim, Erlangen, Fürth, Nürnberg, Roth, Mühlhausen, Dietfurt, Riedenburg und Kehlheim profitierten. Auch der Tourismus auf dem Kanal und in seiner Umgebung boome, ergänzte Herrmann.

Durch den rund 170 Kilometer langen Kanal können Güter ohne Umladen etwa vom holländischen Nordseehafen Rotterdam per Binnenschiff bis ins rumänische Konstanza transportiert werden. Im Jubiläumsjahr berichteten Hafenbetreiber und das Nürnberger Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) jedoch von einem sinkenden Frachtaufkommen seit 2013.

Bilderstrecke zum Thema Wasserstraße der Superlative: Der Main-Donau-Kanal in Zahlen Wie lang und wie breit ist der Kanal, wie viele Schiffe und Güter sind dort unterwegs. Wir haben die wichtigsten Daten zu der Wasserstraße zusammengefasst.



Seien zu Spitzenzeiten noch 8,53 Millionen Tonnen Fracht über den Kanal verschifft worden, seien es 2016 noch 4,6 Millionen Tonnen gewesen, sagte WSA-Leiter Guido Zander im Sommer. Grund sei ein niedriger Wasserstand auf Rhein und Donau, weswegen Unternehmen beim Transport von Schüttgut vorübergehend auf die Bahn umgestiegen seien. "Erst seit Herbst 2016 läuft es wieder gut", sagte Zander.

Naturschützer hadern zudem bis heute mit den Eingriffen in die Umwelt durch den Main-Donau-Kanal.

dpa