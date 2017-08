Höhle der Löwen: Alles Wichtige zur neuen Staffel

NÜRNBERG - Die Löwen brüllen wieder: In zwölf neuen Folgen von Deutschlands beliebter Gründer-Show "Die Höhle der Löwen" kämpfen wieder fünf Investoren um die besten Deals mit Start-up-Unternehmen. Mit dabei ist diesmal eine Jurorin aus Nürnberg.

Die Investoren aus "Die Höhle der Löwen" sind berüchtigt - neu dabei ist Dagmar Wöhrl (unten rechts). © MG RTL D / Bernd-Michael Maurer



Was ist das Konzept der Sendung?

In der Show stellen Kandidaten Geschäftsideen vor. Die Investoren geben ihre Meinung ab und entscheiden, ob sie sich an der Firma beteiligen wollen. Denkbar einfach - und gerade wegen der teils grotesken Pläne der Gründer mit jeder Menge Unterhaltungswert.

Wer sind die Juroren?

Mit dabei sind in der vierten Staffel die altbekannten Gesichter Judith Williams, Frank Thelen, Ralf Dümmel und Carsten Maschmeyer. Nicht mehr an Bord ist Jochen Schweizer, der sich in Zukunft verstärkt um sein eigenes Unternehmen kümmern möchte. Auf den Münchner Investor folgt aber eine prominente Nachfolgerin - vor allem aus fränkischer Sicht. Dagmar Wöhrl, die lange für die CSU im Bundestag saß und einst zur "Miss Germany" gewählt wurde, ist die neue Jurorin bei "Die Höhle der Löwen". Das Geld für mögliche Investitionen in der Sendung soll laut der Bild-Zeitung aus einer Beteiligungsgesellschaft kommen, die Wöhrl gemeinsam mit ihrem Mann, dem Unternehmer Hans-Rudolf Wöhrl, und ihrem Sohn Marcus, Chef der Hotelkette Dormero, führt.

Wann und wo läuft die neue Staffel und wer moderiert sie?

Die mittlerweile vierte Staffel von "Die Höhe der Löwen" startet am 5. September. Vox zeigt die neuen Folgen jeweils dienstags um 20.15 Uhr, also zur Prime-Time.

Ein Sendeplatz, der durchaus berechtigt ist, denn das Format gilt als bisher erfolgreichste Eigenproduktion des Kölner Senders. Bis zu 3,5 Millionen Zuschauer sehen zu, wenn die Gründer in die Löwengrube steigen. Moderiert werden die neuen Folgen von Amiaz Habtu, der auch schon die letzten Staffeln moderierte.

Was erwartet die Zuschauer in der ersten Folge?

Wie der Privatsender Vox mitteilt, erwartet die Zuschauer in der ersten Folge ein Start-up mit einer revolutionären Idee rund ums Handy, ein "Löwe", der eine Kuh töten will und eine Mutter, die für ihre kranke Tochter das Unmögliche möglich machte.

Markus Deibler (l.) zeigt Ralf Dümmel die Einzelheiten der Produktreihe "Luicella's Ice Cream". © MG RTL D / Frank Hempel



Außerdem erfahren die Zuschauer, wie es den Start-ups "Ankerkraut" und "Abflussfee" aus der letzten Staffel ergangen ist.

Gab es auch schon fränkische Kandidaten?

Teilnehmer aus Franken gab es bereits viele. Ein Nürnberger Sockenlabel blitzte bei den Investoren voll ab, ein Origami-Bastelset fiel in sich zusammen - der Popcornloop von Murat Akbulut aber ist bis heute erfolgreich.

