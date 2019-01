Hotel-Szene trifft sich auf Messe: HOGA startet in Nürnberg

NÜRNBERG - Die Fachmesse für Hotellerie und Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung (HOGA) wird heuer zum 30. Mal die Besucher nach Nürnberg locken. Vom 13. bis zum 15. Januar wollen rund 680 Aussteller auf knapp 40.000 Quadratmetern die Besucher über die Neuheiten und Trends in der Branche informieren.

Es wird lecker auf der HOGA: Hier serviert Küchenchef Till-Jonas Heinz für die Fränkischen Weinkönigin Klara Zehnder. © Udo Dreier/HOGA



Die HOGA-Besucher können in diesem Jahr mit besonderen Angeboten rechnen, versprach heute Thomas Förster bei der Vorstellung des Programms: "Wir haben einiges Neues entwickelt und konzipiert." Damit wolle man sich von anderen Messen abgrenzen, so der Vizepräsident des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes (DEHOGA). So präsentieren die Start-ups, die sich in einem Wettbewerb durchgesetzt haben, auf der HOGA ihre Ideen für das Gastgewerbe von morgen.

Der Digitalisierung wird auf der Fachmesse ein eigener Bereich gewidmet. Hier können die Hoteliers und Gastronomen nach digitalen Lösungen für ihre Betriebe suchen.

"Rind besteht nicht nur aus Filet"

Eine der weiteren Schwerpunkte werden Lebensmittel und Getränke sein. Eine besondere Beachtung wird den regionalen Produkten und Nachhaltigkeit geschenkt. "Wir wollen zeigen, dass zum Beispiel Rind nicht nur aus Filet besteht. Man kann es von der Nase bis zum Schwanz bearbeiten. Auch das ist Nachhaltigkeit", betont Erika Sauer vom Fleischrinderverband Bayern. Außerdem zu erleben auf der HOGA: Barista-Wettbewerb und einige Food-Blogger, die Tipps geben, wie man die eigenen Gerichte auf allen digitalen Kanälen besser ins Szene setzen kann.

Einen guten Einblick soll es auch in den Bereich "Street Food" geben. "Früher waren wir die Exoten, inzwischen sind wir ein Teil der Gastronomie“, sagt Klaus P. Wünsch von Foodtrucks Deutschland. Seine Beobachtung: "Die stationäre Gastronomie bedient sich des Street Food." Auch einige ausgezeichnete Betreiber in diesem Bereich werden auf der Fachmesse Präsenz zeigen, betont Klaus P. Wünsch.

"Barrierefreiheit ist in allen Ohren"

Familien als Kunden spielen in der Hotel- und Gaststättengewerbe eine immer größere Rolle, betonte Claudia Gerstner. "Barrierefreiheit ist in allen Ohren. Dabei denken viele immer nur an einen Rollstuhlfahrer", bedauert die Expertin vom Bund deutscher Innenarchitekten, "Es ist aber auch ein Gast mit einem Kinderwagen oder Trolley." Auch dieses Thema wird auf der HOGA im eigenen Bereich gezeigt.

Eine Chance, sich über die Berufe in der Hotel- und Gastronomie zu informieren, bietet der Karrieretag, der auf der Fachmesse am letzten Tag stattfindet. Hier können sich Interessierte beraten lassen und Tipps einholen - unter anderem von sehr renommierten Experten wie etwa Sternenkoch Bobby Bräuer. Interessierte Schüler, die sich vorab bei der Messeleitung melden, bekommen einen kostenlosen Eintritt.

Die Fachmesse ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Infos gibt es unter www.hoga-messe.de

Ella Schindler