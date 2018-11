ICE-Strecke München-Berlin: Mehr Verbindungen geplant

Etwa 30 Prozent der Fluggäste sind auf die Hochleistungstrasse umgestiegen - vor 16 Minuten

NÜRNBERG - Nach Angaben der Deutschen Bahn haben in diesem Jahr über vier Millionen Reisende die neue Schnellstrecke zwischen München, Nürnberg und Berlin genutzt. Damit haben sich die Fahrgastzahlen im Vergleich zu 2017 mehr als verdoppelt.

Vor allem die täglich drei ICE-Sprinter-Verbindungen kommen sehr gut an und sind für viele inzwischen wohl auch eine Alternative zum Flugzeug geworden. Bei einer Veranstaltung mit Bahnchef Richard Lutz in der vergangenen Woche erklärte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) ebenso wie ein Bahnsprecher, dass 30 Prozent der bisherigen Fluggäste auf die Schiene umgestiegen sind.

Genaue Zahlen zu der neuen Verbindung will die Deutsche Bahn an diesem Freitag veröffentlichen. Klar ist aber jetzt schon, dass das Angebot ausgeweitet wird. Statt drei gehen mit dem Fahrplanwechsel am 9. Dezember fünf ICE-Sprinter je Richtung und Tag an den Start. Die "Wachstumsdynamik ist überraschend", so Robert Ohler vom DB-Fernverkehr.

