IG-Metall-Ausstand: In diesen Betrieben wird heute gestreikt

48 Betriebe im ganzen Freistaat beteiligt - Schwerpunkt in der Oberpfalz - vor 1 Stunde

MÜNCHEN - Die Forderungen nach mehr Lohn und weniger Wochenstunden gehen in die nächste Runde: 48 Betriebe werden sich am Mittwoch bayernweit an den Warnstreiks beteiligen. Auch in Franken und der Oberpfalz soll erneut die Arbeit niedergelegt werden.

Teilnehmer einer Kundgebung der Gewerkschaft IG Metall demonstrierten heute in Schweinfurt während eines Warnstreiks in der bayerischen Metall- und Elektroindustrie für mehr Lohn. © Timm Schamberger



Die IG Metall weitet am Mittwoch ihre Warnstreiks in Bayern in der Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie aus. 48 Betriebe im ganzen Freistaat werden sich dabei an den Warnstreiks beteiligen. Grund für die Niederlegung der Arbeit: Die IG Metall fordert sechs Prozent mehr Lohn und das Recht für jeden Beschäftigten, seine Arbeitszeit bis zu zwei Jahre lang von 35 auf 28 Stunden pro Woche zu verkürzen.

Dafür streikten bereits am Dienstag in Oberfranken bei der Kennmetal in Ebermannsstadt 150 Arbeitnehmer. Bei Ribe in Schwabach taten es ihnen 200 weitere Metallarbeiter gleich, 70 Warnstreikende bei KM-Widia in Lichtenau folgten. Aus der Oberpfalz wurden in der Schwandorfer Benteler Automobiltechnik 150 streikende Arbeiter gemeldet.

Am Mittwoch setzt die IG Metall ihre regionalen Schwerpunkte unter anderem in der Oberpfalz. Aber auch in Mittel- und Oberfranken sollen noch einige Betriebe dazu kommen: Und zwar in Rothenburg, Roth, Fürth, Herrieden, Bamberg und Höchstadt.

Jürgen Wechsler, Bezirksleiter der IG Metall Bayern, sagte zu der Situation: "Wir werden jetzt von Tag zu Tag die Warnstreikbeteiligung in Bayern steigern. Die Beschäftigten in anderen Betrieben scharren schon mit den Hufen."

In diesen Betrieben wird am Mittwoch gestreikt:

Mittelfranken

Electrolux - in Rothenburg

Leoni (9 Uhr) - in Roth

BSH - in Fürth

Sielaff - in Herrieden

Schaeffler (14 Uhr) - in Höchstadt

Oberfranken

Valeo Klimasysteme (11.30 Uhr) - in Bad Rodach

Kaeser Kompressoren SE - in Coburg

Wieland Electric GmbH (9 Uhr) - in Bamberg

FTE automotive GmbH (13 Uhr) - in Ebern

Albeá Deutschland GmbH (13.30 Uhr) - in Scheßlitz

Unterfranken

Bosch - in Lohr

Siemens, Preh, Reich, BSH, PIA, Gardner Denver, Valeo Siemens - alle in Bad Neustadt (13 Uhr, Demozüge mit anschließender gemeinsamer Kundgebung)

Linde (09.30 Uhr) - alle in Kahl

GKN Sinter Metals (9 Uhr) - in Bad Brückenau

