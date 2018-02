Immer mehr Kunden: Nürnberger Teambank im Aufschwung

Auch in Österreich ist das fränkische Institut aktiv - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Nürnberger Teambank, die den Ratenkredit easyCredit vertreibt, hat 2017 erneut mehr Kunden gewonnen. Auch über mangelnde Kooperationspartner kann sich die Bank nicht beschweren.

Die Nürnberger Teambank kann zufrieden sein. Über 800.000 Kunden haben sich im vergangenen Jahr Geld geliehen. © dpa



Die Zahl der Personen, die sich bei dem fränkischen Spezialinstitut Geld geliehen haben, ist im vergangenen Jahr auf 833.000 gestiegen - das waren 6,3 Prozent mehr als im Vorjahr, wie die Bank mitteilte. Der Ratenkreditbestand ist den vorläufigen Zahlen zufolge damit um fast zehn Prozent auf 7,7 Milliarden Euro gestiegen. Die Teambank, die zum genossenschaftlichen Bankensektor gehört, bietet ihren Ratenkredit vor allem über die Volks- und Raiffeisenbanken an.

In Deutschland kooperieren den Angaben der Bank zufolge mittlerweile 88 Prozent aller Genossenschaftsbanken mit dem Finanzinstitut. Darüberhinaus ist die Teambank auch in Österreich aktiv. Dort heißt das Angebot "Der faire Credit". Profitiert hat das Institut auch von der guten Konjunktur und der damit steigenden Bonität der Kunden: Die Risikovorsorge sank – trotz eines höheren Bestands – um fast 15 Prozent auf 62,7 Millionen Euro.

Das Betriebsergebnis vor Steuern stieg dagegen um 3,2 Prozent auf 149,3 Millionen Euro. Im laufenden Jahr strebt das Geldhaus weiteres Wachstum an. Die Zahl der Beschäftigten lag Ende 2017 bei 905 Mitarbeitern, davon 650 in der Zentrale in Nürnberg.

Markus Hack