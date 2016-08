Immer mehr offene Stellen in Bayern

NÜRNBERG - Der bayerischen Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit zufolge sind immer mehr Unternehmen aus Bayern auf der Suche nach neuem Personal. In manchen Sparten wird besonders gesucht.

Die Zahl der offenen Stellen in Bayern ist weiter gestiegen. "Auch im August sehen wir in Bayern eine andauernd hohe Bereitschaft der Unternehmen, neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzustellen", teilte die Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit (BA) am Dienstag in Nürnberg mit.

Der aus den Stellenmeldungen der Unternehmen errechnete Stellenindex BA-X kletterte im August auf 224 Punkte. Das waren drei Zähler mehr als im Juli. Im Vergleich zum Vorjahr legte der Indikator sogar um 31 Punkte zu. Die absolute Zahl der offenen Stellen will die Regionaldirektion mit Bekanntgabe der Arbeitslosenzahlen an diesem Mittwoch veröffentlichen.

Die bayerische Wirtschaft sei in sehr guter Verfassung, und die Unternehmen blickten trotz des Brexit-Votums positiv in die Zukunft, hieß es. Mitarbeiter werden vor allem im Handel gesucht sowie im verarbeitenden Gewerbe, im Gesundheits- und Sozialwesen und in der Zeitarbeit.

dpa