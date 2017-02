Immer mehr Passagiere nutzen den Airport Nürnberg

Zum Jahresstart gleich 21 Prozent mehr Fluggäste als im Vorjahr - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der Nürnberger Flughafen befindet sich weiter im Aufwind und nimmt Kurs auf die Marke von vier Millionen Passagieren. Das liegt wohl auch an einem bundesweiten Trend.

Der Albrecht-Dürer-Airport in Nürnberg erfreut sich immer größerer Beliebtheit. © Ralf Rödel



Zählte der Albrecht-Dürer-Airport schon im vergangenen Jahr einen Zuwachs um 2,9 Prozent auf 3,48 Millionen Passagiere, so legte der Flughafen bei den Passagierzahlen im Januar beschleunigt gleich um 21 Prozent zu. Laut jüngster Monatsstatistik der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV) nutzten im Januar 214.492 Fluggäste den fränkischen Airport.

Nur drei der 22 von der ADV-Statistik betrachteten Luftverkehrsdrehscheiben wuchsen schneller als Nürnberg. Flughafen-Chef Michael Hupe kommt damit seinem Ziel näher, in diesem Jahr bei den Passagierzahlen die Vier-Millionen-Hürde zu überspringen.

Der Nürnberger Airport profitiert dabei von einer generell wachsenden Nachfrage nach Flugreisen. So stieg im vergangenen Jahr in Deutschland die Zahl der abreisenden Fluggäste um 3,4 Prozent auf den Rekordwert von 111,9 Millionen, hat das Statistische Bundesamt ermittelt. Danach flogen 88,2 Millionen Menschen ins Ausland, das waren 3,6 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Der innerdeutsche Luftverkehr nahm mit plus 2,8 Prozent auf 23,7 Millionen Passagiere etwas schwächer zu.

Ähnlich wie in Nürnberg lagen auch bundesweit die beliebtesten Ziele im europäischen Ausland. Spanien blieb dabei die für die Deutschen wichtigste Destination (plus 10,2 Prozent). Auch Griechenland verzeichnete eine überdurchschnittliche Zuwachsrate von 10,7 Prozent. Ein deutliches Minus von 16,6 Prozent gab es in die Türkei.

Anschläge und politische Turbulenzen nach dem gescheiterten Militärputsch hatten das beliebte Reiseland im vergangenen Jahr erschüttert. Allein in Nürnberg hat die Lage in der Türkei den Flughafen im vergangenen Jahr geschätzte 100.000 Passagiere gekostet.

