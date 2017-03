Immer weniger Deutsche reisen in die Türkei

Für die Sommersaison 58 Prozent weniger Buchungen als 2016 - vor 6 Minuten

BERLIN - Anschläge und politische Turbulenzen im letzten Jahr, jetzt Nazi-Vergleiche und wachsende politische Spannungen mit Berlin. Die Reisebranche ist äußerst beunruhigt, denn die scharfen Töne aus Istanbul machen sich inzwischen an türkischen Stränden deutlich bemerkbar.

Besucher informieren sich auf dem Stand des Landes Türkei auf der Internationalen Tourismus-Börse ITB in Berlin. Doch das Interesse der Deutschen an der Türkei als Urlaubsziel sinkt. © Rainer Jensen/dpa



Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sorgt mit Nazi-Vergleichen in Deutschland für Wirbel. Doch sein Außenminister Mevlüt Cavusoglu wirbt auf der Tourismusmesse ITB: "Wir erwarten, dass unsere deutschen Freunde ihre Ferien wieder in der Türkei verbringen." Bislang geht die Rechnung nicht auf, die Branche ist besorgt. "Wir sehen es sehr ungern, dass es jetzt diese sehr deutlichen Spannungen gibt", sagt der Präsident des Reiseverbandes DRV, Norbert Fiebig. Bereits im vergangenen Jahr mieden viele Sonnenhungrige nach Anschlägen und dem Putschversuch das Land.

Wie entwickelt sich aktuell das Geschäft?

Bis Ende Januar gingen bei Reisebüros für die wichtige Sommersaison nach Angaben der GfK-Konsumforscher 58 Prozent weniger Buchungen ein als im schwachen Vorjahreszeitraum. Damals gab es bereits ein Minus von 40 Prozent. Rund vier Millionen Deutsche reisten im vergangenen Jahr in die Türkei - vor zwei Jahren waren es noch 5,6 Millionen. Noch ist das Sommergeschäft allerdings nicht gelaufen. Veranstalter hoffen auf Kurzentschlossene. Einige berichten zudem von steigender Nachfrage in den letzten Wochen - zum Beispiel der Reisekonzern Thomas Cook. Das Unternehmen ist unter anderem mit der Marke Öger Tours stark im Türkei-Geschäft vertreten. FTI kauft sogar zusätzliche Flugkapazitäten wegen der "aktuell guten Buchungslage und der zu erwartenden Last-Minute-Nachfrage".

Was können Veranstalter machen?

Sie haben inzwischen viel Erfahrung damit, flexibel auf Nachfrageänderungen zu reagieren und Kapazitäten in andere Urlaubsregionen zu verschieben. Konzerne wie der Branchenprimus Tui vereinen Hotel- und Kreuzfahrtgesellschaften, Flugzeuge und Veranstalter unter einem Dach. Andere Veranstalter müssen gegebenenfalls Kapazitäten zukaufen. Verbringen verunsicherte Urlauber die schönsten Wochen des Jahres im eigenen Land oder fahren mit dem Auto zu Freunden oder Verwandten, haben die Reiseprofis allerdings wenig davon. "Die Deutschen verreisen nach wie vor. Der Veranstaltermarkt profitiert davon aber nur unterschiedlich", sagt GfK-Expertin Dörte Nordbeck.

Was machen Airlines?

Generell haben Ferienflieger nach Angaben des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt ihr Angebot für den Sommer 2017 ausgebaut. Angebot und Nachfrage in die Türkei ließen dagegen weiter nach. Schwierig könnte es werden, wenn es wie erhofft zu einem Ansturm Kurzentschlossener kommt. "Wenn die Airlines umrouten, dann werden für die Türkei Flüge fehlen. Dafür werden wir in anderen Destinationen weit mehr Sitzplätze haben, als es Betten gibt", warnte Deniz Ugur, Chef des Türkeispezialisten Bentour, jüngst in der Branchenzeitschrift "fvw".

Wie austauschbar ist die Türkei als Reiseziel?

Das ist kurzfristig schwierig. Das vor allem bei Familien beliebte Land am Bosporus punktet aus Sicht der Branche mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Dort sei der Badeurlaub auch noch für Familien mit schmalem Geldbeutel finanzierbar, argumentiert Tourismusforscher Torsten Kirstges. "Derzeit gibt es aber einfach nicht mehr so viele Ziele mit entsprechenden Kapazitäten zum guten Preis", so Kirstges.

dpa