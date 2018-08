Jobs in Gefahr: Siemens in Erlangen drohen Einschnitte

ERLANGEN - Auf den Erlanger Siemens-Standort kommen wohl starke Einschnitte zu. Weil andere Werke erhalten werden, müssen in Franken Stellen reduziert werden. Es werden wohl mehr als die bisher bekannten 260 Arbeitsplätze werden.

Die Lage in der Produktion großer Turbinen in der Kraftwerkssparte ist derzeit offenbar dramatisch. © Foto: Siemens



Seit Mai ist bekannt, dass Siemens auf die Schließung von Werken in der Kraftwerkstechnik doch verzichtet. Kleinere Standorte wie Görlitz, Erfurt, Leipzig, Berlin und Offenbach bleiben erhalten. Seitdem ist klar, dass die anderen Standorte mehr Stellen abbauen müssen, um die Lasten zu verteilen. Für Erlangen bedeutet das: Die rund 260 einzusparenden Arbeitsplätze reichen nicht aus. Bei einer Mitarbeiterinformation hat dies das Management eindringlich erklärt.

Manfred Bäreis, Betriebsratschef der Energiesparte am Standort Erlangen Süd plagen akute Probleme, die gewissermaßen Altlasten entspringen. Denn die Siemens-Säule hat zwar mit "Gas & Power" (GP) einen neuen Namen, doch das im November 2017 verkündete Sparprogramm hat eine Wende mit bösen Folgen genommen: Nach dem Einlenken des Siemens-Vorstands, in der Kraftwerkstechnik doch keine Werke (Görlitz, Offenbach etc.) zu schließen, kommen auf Erlangen schmerzhaftere Einschnitte zu als die bisher bekannten rund 260 einzusparenden Stellen.

Kein Arbeitsplatzabbau durch Restrukturierung

"Weil die Engineering-Kapazitäten zum Beispiel im Rhein-Main-Gebiet zur Hälfte bleiben, sind wir massiver betroffen", sagt Bäreis. Das habe der bisherige Divisionschef Willi Meixner unmissverständlich bei derselben Versammlung klar gemacht. Eine Zahl darf er nicht nennen, denn die Gespräche zum Interessenausgleich laufen noch bis Ende September.

Trotzdem ist Bäreis‘ Stimmung so schlecht nicht, denn sein Standort — und nicht Houston — erlebte am Freitag das erste "Town-Hall–Meeting" per Webcast mit Chefin Lisa Davis und Massenandrang, quasi die virtuelle Form einer Mitarbeiterinformation zur neuen Struktur. "Die Kantine war mit über 1800 Kollegen voll“, erzählt er fröhlich. "Die neue Konzernstruktur aber wird keinen Arbeitsplatzabbau zur Folge haben." Im übrigen sitzt Spartenchefin Lisa Davis seit Jahren in Houston und ihr Finanzchef unverändert Michael Becker in Erlangen.

