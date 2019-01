Kaufland verkauft jetzt krummes Obst und Gemüse

NECKARSULM - Kaufland verkauft jetzt "krummes" Obst und Gemüse. In einer Testphase nimmt das Unternehmen Äpfel, Karotten und Kartoffeln von seinen Landwirten ab. Auch einige Supermärkte in Bayern verkaufen die Produkte.

In einer dreimonatigen Testphase werden zuerst Äpfel, Karotten und Kartoffeln in über 240 Filialen angeboten. © Kaufland



Kaufland verkauft jetzt Obst und Gemüse mit optischen Mängeln. In einer Testphase nimmt das Unternehmen Äpfel, Karotten und Kartoffeln von seinen Landwirten ab. Diese werden ab dieser Woche unter dem Titel "Die etwas Anderen" in insgesamt 240 Filialen angeboten. Das Unternehmen möchte sich damit gegen Lebensmittelvernichtung einsetzen.

Viele Kunden wüssten nicht, dass "die inneren Werte der 'etwas Anderen' identisch" seien, erklärte Kaufland in einer Pressemitteilung. Schon ein Stein im Feldboden reiche aus, damit eine Möhre eine andere Form als gewöhnlich bekommt. Geschmacklich ändere sich allerdings nichts.

In einer dreimonatigen Testphase werden zuerst Äpfel, Karotten und Kartoffeln in über 240 Filialen in Baden-Württemberg, Bayern und im Saarland, sowie im südlichen Hessen und Rheinland-Pfalz angeboten. Nach erfolgreicher Testphase sollen „Die etwas Anderen“ deutschlandweit zur Verfügung stehen. Das Sortiment wird dann noch um weitere regionale Obst- und Gemüsesorten ergänzt. Saisonbedingt werden von diesem Gesamtsortiment immer wieder unterschiedliche Artikel in den Märkten angeboten.

"Die Erfahrung hat gezeigt, dass beim Obst- und Gemüseeinkauf meist nach optischen Kriterien entschieden wird", so das Unternehmen. Eine gesonderte Platzierung in den Filialen und zusätzliche Werbemaßnahmen sollen helfen, um die Kunden zum Kauf von Obst und Gemüse mit optischen Mängeln anzuregen.

