Ladenöffnungszeiten in Bayern: FDP will völlige Freigabe

BAD WINDSHEIM - Der Landesparteitag der bayerischen FDP in Bad Windsheim endet mit einem Paukenschlag: Die Partei zieht mit der Forderung nach einer völligen Freigabe der Ladenöffnungszeiten in den Landtagswahlkampf.

Shopping jeden Tag - geht es nach der FDP, dann wird das in Bayern bald Realität. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa



Beim Landesparteitag im Bad Windsheim konnten sich die Jungen Liberalen Bayern am Sonntag mit ihrem Antrag zu flexiblen Ladenöffnungszeiten an sieben Tagen in der Woche durchsetzen. Damit gehört dieser Punkt fest zum Wahlprogramm der Liberalen für die Landtagswahl im Herbst. "Ich freue mich, dass die FDP sich für eine Liberalisierung der Öffnungszeiten ausgesprochen hat", sagte der Spitzenkandidat Martin Hagen der Deutschen Presse-Agentur in München.

"Wir möchten mehr Selbstbestimmung für die Ladeninhaber, Arbeitnehmer und Kunden", erklärte Maximilian Funke-Kaiser, Landesvorsitzender der Jungen Liberalen Bayern. "Jedes Geschäft soll deshalb selbst entscheiden können, wann es öffnet und schließt." Mit der kompletten Freigabe des Ladenschlusses werden "ein starkes Zeichen für die Modernisierung von Bayern" gesetzt.

Der Antrag war allerdings mit nur denkbar knapper Mehrheit von 139 zu 137 Stimmen angenommen worden. Damit unterlag der Antrag des Landesvorstandes, der eine völlige Freigabe nur an sechs Wochentagen und eine Beibehaltung des Sonntagsschutzes vorgesehen hatte.

