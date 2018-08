Leere Getränkeregale: Engpässe bei fränkischen Herstellern

NÜRNBERG - Höchstwerte weit über 30 Grad, und das tagelang: So manch einer stöhnt da unter der extremen Hitze. Bei anderen läuft derweil das Geschäft heiß: Die Nachfrage nach Mineralwasser ist genauso hoch wie die Temperaturen. Und nicht nur bei Erfrischungsgetränken gibt es Engpässe.

Wasser ist derzeit gefragt wie selten, das Geschäft der Anbieter brummt. Foto: Foto: Wolfgang Kumm/dpa



Ja klar: die Sonne, die Hitze - das schlage schon auf den Wasserabsatz durch, bestätigt Alexander Schwab von der Pyraser Landbrauerei, die neben Bier auch alkoholfreie Erfrischungsgetränke aus eigener Quelle verkauft. Der Blick auf die Zahlen zeigt: Im März hat das Unternehmen 20 000 Kästen mit seiner beliebtesten Sorte - dem sanften Wasser - an Kantinen, Gastronomie und Getränkehandel ausgeliefert. Im Juli waren es 30.000 Kästen.

Absatzsprünge sind nichts Ungewöhnliches

Das ist bemerkenswert. Dennoch bringt das Plus um 50 Prozent Schwab nicht aus der Ruhe. Denn Absatzsprünge wie dieser sind für Getränkeanbieter grundsätzlich nichts Ungewöhnliches. Im Sommer wird immer mehr getrunken als sonst, in besonders heißen besonders viel. Pyraser wirft das nicht aus der Bahn: Der Mineralbrunnen 100 Meter unter dem mittelfränkischen Boden sei gut gefüllt, sagt Schwab. Engpässe gebe es eher beim Leergut.

Diese kontert der regional verwurzelte Mittelständler mit purem Pragmatismus. Weniger gefragte Sorten wie zum Beispiel die Apfel-Waldbeer-Schorle müssen dann zugunsten des Mineralwassers und der Apfelschorle zurückstecken. Diese gängigen Sorten aber werden auch bei großer Nachfrage überall zwischen Forchheim und Ingolstadt sowie zwischen Neumarkt und Ansbach angeboten.

Lücken in den Regalen

Konzentration auf das Wesentliche - dieses Prinzip beherrscht derzeit die gesamte Branche. Ein Blick in den Supermarkt bestätigt: In den Regalen öffnen sich große Lücken. Was fehlt, sind Spezialmischungen. Reines Wasser - also ohne Geschmacksrichtungen - ist aber da.

Eckartikel nennt Michael Bartholl, Chef von Frankenbrunnen, diese Getränke. Und um diese stets liefern zu können, verzichten auch die Mittelfranken notfalls lieber auf die Produktion von Limonade. Die andauernde Hitze mache sich "deutlich bemerkbar". In Zahlen: Im Winter verlassen 80.000 bis 100.000 Kästen pro Tag die Produktion in Neustadt an der Aisch, derzeit sind es doppelt so viele, erklärt Bartholl. Bereits um vier Uhr morgens fahren die ersten Lkw vor, um die nasse Ware abzuholen. Der letzte verlasse das Gelände in der Nacht.

Vorrat reicht nur für wenige Tage

Und im Vergleich zum Sommer 2017 verzeichne die gesamte Gruppe - zu ihr gehört beispielsweise auch die Windsheimer Residenzquelle - ein Plus im zweistelligen Prozentbereich. "Darüber freuen wir uns natürlich", sagt der Vorsitzende der Geschäftsführung. Ausgerechnet in dieser Hochphase hat ein Gasunfall die Produktion bei Frankenbrunnen am Mittwoch stark eingeschränkt. Auch das hat dazu beigetragen, dass der Lagerbestand abnimmt. Für zehn bis zwanzig Tage stehen im Normalfall die Kästen bereit, aktuell reiche der Vorrat für "einige, wenige Tage".

Kurz angebunden gibt sich die Neumarkter Lammsbräu. Die Sommermonate seien generell absatzstark. Doch die anhaltend hohen Temperaturen sorgten gerade im Bereich Mineralwasser für einen nochmals um zehn Prozent erhöhten Absatz. Die Nachfrage könne aber gut bedient werden.

Bester Laune zeigen sich unterdessen die bayerischen Brauer. Sie haben den Bierabsatz im ersten Halbjahr 2018 um 4,5 Prozent gesteigert - und lagen damit weit über dem Bundesdurchschnitt mit einem Plus von 0,6 Prozent. Das beste Ergebnis seit 25 Jahren führen auch sie vor allem auf das Wetter zurück.

Ventilatoren sind Mangelware

Wer allerdings der Hitze nicht nur mit Flüssigem beikommen möchte, sondern darüber hinaus Luftiges sucht, braucht womöglich Geduld. Denn auch bei Media Markt und Saturn boomt das Geschäft. Dort stehen manche Kunden inzwischen vor leeren Regalen, wenn sie nach Ventilatoren und Klimageräten suchen. Da Frühling und Sommer bislang "außergewöhnlich warm" gewesen seien, sei alles, was Abkühlung verschaffe, derzeit bundesweit sehr gefragt, berichtet eine Unternehmenssprecherin. Und zwar so stark, dass der Elektronikanbieter Mühe hat, Nachschub zu organisieren. Denn auch die Kapazitäten der Hersteller sind begrenzt, so die Sprecherin.

Treffen neue Geräte ein, seien diese oft nach wenigen Stunden schon wieder weg. Auch im Raum Nürnberg könne es daher vorkommen, dass die Kühlgeräte ausverkauft sind, heißt es.

Ein Abkühlen der Nachfrage ist derweil nicht in Sicht. Im Gegenteil: Mit Blick auf die Wetterprognose rechnet das Unternehmen vielmehr damit, dass das Interesse an Ventilatoren & Co. noch steigt.

