Leistritz schreibt wieder schwarze Zahlen

Nürnberger Hersteller von Pumpen und Turbinentechnik steigert Umsatz kräftig - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der Nürnberger Hersteller von Pumpen- und Turbinentechnik Leistritz hat die Wende geschafft und ist wieder auf die Erfolgsspur zurückgekehrt.

Der Nürnberger Hersteller von Pumpen- und Turbinentechnik Leistritz hat die Wende geschafft. © dpa



Der fränkische Mittelständler mit weltweit knapp 1900 Mitarbeitern – darunter gut 800 in Nürnberg – hat im vergangenen Jahr die Umsätze um sieben Prozent auf 274 Millionen Euro gesteigert und ist im Vergleich zur Branche überproportional gewachsen.

Dabei hat Leistritz durchaus turbulente Zeiten hinter sich und die Probleme sind auch noch lange nicht vollkommen ausgestanden. Vor allem der durch den Ölpreisverfall bedingte massive Nachfrageeinbruch bei Pumpen im Öl- und Gasgeschäft hatte den Mittelständler 2015 in die Verlustzone getrieben. Vor einem Jahr war dann die deutsch-österreichische Helmut Rothenberger Gruppe mit Sitz im österreichischen Anif mit dringend benötigtem frischen Kapital bei dem fränkischen Traditionsunternehmen eingestiegen.

Und schon ein Jahr später kann das Management verkünden: "Wir haben den Turnaround geschafft" – will heißen: Leistritz ist wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt. Neben dem Wachstum und der Internationalisierung des Geschäfts unter anderem im Nahen Osten und in Indien waren es auch Kostensenkungen mit finanziellen Opfern der Mitarbeiter, die das Unternehmen wieder auf Kurs gebracht haben.

"Wir sind auf gutem Weg, aber wir sind noch lange nicht da, wo wir hinkommen müssen", schiebt Vorstand Heiko Neumann nach. Insbesondere bei den Erträgen. Er strebt eine Rendite zwischen fünf und zehn Prozent an, wie sie im Maschinenbau – je nach Branchensegment – üblich sei, doch "wir nähern uns in der Gesamtschau gerade einmal der Hälfte des Weges". Vor allem die Produktbereiche Turbinentechnik – hier schreibt Leistritz eine schwarze Null – und die weiter verlustbringende Pumpensparte sieht Leistritz als noch offene Baustellen an. Einen weiteren Stellenabbau soll es nicht geben.

Klaus Wonneberger