Leoni verschiebt Bau der "Fabrik der Zukunft" in Roth

Als Baustart war bisher eigentlich der Sommer 2016 anvisiert - vor 1 Stunde

ROTH - Der Kfz-Zulieferer Leoni muss den groß angekündigten Bau der "Fabrik der Zukunft" in Roth verschieben - mindestens bis ins nächstes Jahr.

Das geplante neue Werk auf einem Gelände im Industriegebiet "An der Lände" am Rande der Stadt soll eines Tages den bisherigen Standort im beengten Zentrum ersetzen. Von dem "Fabrik der Zukunft" genannten Projekt verspricht sich das Unternehmen zusätzliche Produktionskapazitäten, effizientere Abläufe und modernere Arbeitsplätze. Als Baustart war bisher der Sommer 2016 anvisiert.



Jetzt der Rückschlag. "Wir müssen das leider verschieben", bestätigt Leoni-Sprecher Sven Schmidt. Warum? "Dazu kann ich leider auch nichts sagen." Es ist nach den Querelen um verpatzte Produktanläufe in Osteuropa, Gewinnwarnungen, einem millionenschweren Betrugsfall und der laufenden Umstrukturierung mit dem Abbau von über 1000 Arbeitsstellen im Bordnetzbereich die nächste bittere Pille für den Kfz-Zulieferer innerhalb weniger Monate.

In Unternehmenskreisen ist für die "Fabrik der Zukunft" nun vom 1. Halbjahr 2017 als möglichen Zeitraum für den Baustart die Rede. Wenn denn nicht erneut etwas dazwischen kommen sollte. Mit der Verschiebung wackelt nun auch der Termin für die Eröffnung. Im März 2015 hatte Leoni noch erklärt, im Laufe des Jahres 2018 umzuziehen, um 2019 den vollständigen Betrieb im neuen Werk aufzunehmen.

