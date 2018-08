Lidl und Aldi Süd nehmen Holzkohle aus ihren Regalen

FRANKFURT - Von wegen Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft: Große Discounter haben Grillkohle aus dem Handel genommen, die teils aus Tropenholz fabriziert worden ist und daher ein Öko-Siegel nicht verdient.

Unbeschwertes Grillen: Wenn das Öko-Siegel für Grillkohle unverdient ist, muss der Handel reagieren. © Stefan Hippel



Die beiden großen Discounter Aldi Süd und Lidl haben Holzkohlebriketts eines polnischen Lieferanten aus ihrem Sortiment genommen.

Das haben beide Filialisten betätigt. Die Produkte kommen vom polnischen Lieferanten Dancoal. Der Grund für die Regalräumungen: Die Non-Profit-Organisation Forest Stewardship Council (FSC) untersagte Dancoal die Verwendung des wichtigen Holzsiegels "FSC", welches die Verarbeitung von Hölzern aus nachhaltiger Fortwirtschaft nachweist.

Die polnische Firma stand bereits im Mittelpunkt von Recherchen des NDR und der Umweltschutzorganisation "World Wide Fund for Nature" (WWF). Diese hatten ergeben, dass in Deutschland verkaufte Grillkohle bedenklich hohe Anteile an Tropenholz und Holz aus geschützten osteuropäischen Urwäldern enthält. Nun reagierte FSC und entzog Dancoal das Siegel.

Bei den Untersuchungen und Kontrollen habe sich der Verdacht bestätigt, dass das verwendete Tropenholz aus nicht zertifizierten Wäldern stamme, teilte die Organisation mit. "Verbraucher müssen sicher sein, dass ein FSC-Produkt die höchsten Sozial- und Umweltstandards erfüllt", sagte Kim Cartensen, FSC-Generaldirektor. Deshalb sei die Organisation den Berichten über den Missbrauch des FSC-Siegels konsequent nachgegangen.

Bei Aldi Süd ist der 3-Kilo-Beutel Holzkohlebriketts "BBQ Zeit zum Grillen" betroffen. Rund die Hälfte aller 30 Regionalgesellschaften von Aldi Süd werden ausschließlich durch Dancoal beliefert, die weiteren Regionalgesellschaften beziehen Holzkohle auch von anderen Lieferanten.

