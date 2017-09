Lorbeeren für Erlanger Familienunternehmen Mauss

NÜRNBERG - Eine bewegliche Gebäudehülle, die aus einem Balkon bei Bedarf Wohnraum macht, Salzwassergarnelen aus nachhaltiger Aquakultur: Beim Bayerischen Gründerpreis der Sparkassen, der heuer zum 15. Mal verliehen wurde, ernteten interessante Geschäftskonzepte Siegeslorbeeren.

Sofia Schneider und ihr Mann Philipp Schneider (2. v. r.), Chefs des Erlanger Familienunternehmens Mauss Bau, freuen sich über die Auszeichnung beim Gründerpreis. Mit im Bild Ulrich Netzer (r.) und Roland Schmautz vom Sparkassenverband. © Foto:Verena Litz



Nein, ein Kinderspiel sei der Generationswechsel im Familienunternehmen nicht gewesen, sagt Sofia Schneider. Die 32-Jährige, die einen Abschluss in Betriebswirtschaftslehre und Immobilienwirtschaft in der Tasche hat, ist seit 2013 Chefin der Erlanger Mauss Bau GmbH & Co. KG, die sie gemeinsam mit ihrem Mann Philipp Schneider leitet. Die Wurzeln des Traditionsunternehmens reichen bis 1887. Damals hatten Sofia Schneiders Ururgroßeltern Hans und Therese Mauss die Firma als Maurerbetrieb gegründet.

Vor zehn Jahren, erzählt Sofia Schneider, habe ihr Vater Reinhard Daeschler sie offiziell als Nachfolgerin vorgestellt. Da war sie 22 Jahre alt und studierte noch. In der Zeit, bis sie die Geschäftsleitung übernahm, habe es immer wieder Diskussionen mit ihm gegeben, etwa über die Frage: Internet und Digitalisierung, was bedeutet das für die Firma, was gilt es zu tun?

Im Garten diskutiert

"Da wurde es auch mal lauter", sagt Sofia Schneider offen. Allerdings nie vor den Ohren der Belegschaft. Auseinandergebracht haben diese Diskussionen, "die oft im Garten stattfanden", Vater und Tochter allerdings nicht. "Wir hatten und haben ja beide das gleiche Ziel", betont die Mittelständlerin, nämlich den Erfolg der Firmengruppe. Als der Wechsel dann anstand, konnte der Vater aber loslassen.

Sofia und Philipp Schneider machten das Unternehmen fit fürs digitale Zeitalter, das auch vor klassischen Baustellen nicht Halt macht. Unter ihrer Führung konnten mehr als 200 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden, wie Roland Schmautz, Vizepräsident der Sparkassenverbandes Bayern, bei der Verleihung des Gründerpreis seines Hauses hervorhob. Die erfolgreiche Stabübergabe von der vierten auf die fünfte Generation inklusive Neustrukturierung des Familienunternehmens Mauss, das heute gut 500 Beschäftigte zählt, hat die Jury überzeugt: Der Preis in der Kategorie "Nachfolge" ging nach Erlangen.

Interessiert zugehört haben dürften die Schneiders, als der Preisträger der Sparte "Konzept" vorgestellt wurde: Die Flissade GmbH aus München überzeugte mit ihrer Idee einer beweglichen Gebäudehülle, die Balkon oder Loggia bei Bedarf zum geschlossenen Wohnraum verwandelt. Natürlich mit allem Komfort, so Geschäftsführer Daniel Hoheneder. Schmautz sieht für das junge Unternehmen auch gewaltige Geschäftschancen jenseits der Heimat: "Wenn ich da an die asiatischen Märkte denke", sinnierte er mit Verweis auf die Wohnraumknappheit in den Megastädten dort.

Einen großen Schritt weiter, was Kunden betrifft, ist Fabian Riedel, Gründer und Geschäftsführer der Firma Crusta Nova im oberbayerischen Langenpreising. Er und sein Team züchten in nachhaltiger Aquakultur artgerecht und ohne Einsatz von Chemikalien Salzwassergarnelen. Der Vorteil, den insbesondere Spitzengastronomen zu schätzen wissen, wie es auf der Pressekonferenz hieß, liegt auf der Hand: Die Garnele aus Bayern – genannt "Good Gamba" – muss anders als ihre Kollegen aus dem Ausland für den Transport nicht tiefgefroren werden und kommt immer topfrisch auf den Tisch.

Ebenfalls aus der Baubranche kommt der Preisträger in der Kategorie "Aufsteiger". Die Allgäuer D & K Spezialtiefbau GmbH & Co. KG ging 2013 mit zwei Mitarbeitern an den Start und beschäftigt inzwischen bereits 55.

In der Kategorie "Lebenswerk" – laut Sparkassenverbandspräsident Ulrich Netzer "die Königsdisziplin des Gründerpreises" – gingen die Lorbeeren an den niederbayerischen Unternehmer Ludwig Girnghuber. Der heute 93-Jährige machte aus einem einfachen Ziegelwerk ein exportstarkes Hightech-Unternehmen für Baukeramik. Das leitet seit 1996 sein Sohn — in nunmehr vierter Generation.

