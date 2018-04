MAN vor Börsengang? VW-Umbau hat Folgen für die Region

NÜRNBERG - Der Großputz im Hause VW erfasst auch die Region: Das MAN-Motorenwerk in Nürnberg bekommt demnächst wohl neue Mitbesitzer. Kommt jetzt der Börsengang für die Nutzfahrzeug-Sparte?

Sehen wir MAN bald an der Börse? Das Großreinemachen bei VW könnte zur Realisierung dieser Vorstellung beitragen. Foto: dpa



Unter dem frisch gekürten Konzernchef Herbert Diess stehen die Zeichen für die Nutzfahrzeug-Sparte "Truck & Bus" — in der der weltgrößte Autobauer neben MAN auch seine Marken Scania, VW Caminhões e Ônibus und Rio versammelt hat — auf Börsengang. Truck & Bus solle in Zukunft eine "relativ unabhängige Strategie" fahren, erklärte Diess. Dazu bereite man die Kapitalmarktfähigkeit der Sparte vor. In einem ersten Schritt werde man die derzeitige GmbH in eine AG umwandeln, dann in eine SE, also eine Aktiengesellschaft nach europäischem Recht. Der Konzernchef bestätigte zudem, dass der Sitz des Nutzfahrzeug-Geschäfts von Braunschweig nach München verlegt werde, wo MAN aktuell schon zu Hause ist.

VW-Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch ergänzte, dass die endgültige Entscheidung pro Börsengang allerdings noch ausstehe. Das Ganze sei "sicherlich kein Thema mehr für 2018". Man wolle sich aber die Option schaffen. Insider erklärten gegenüber unserer Zeitung sowie dem Spiegel, dass der Konzern plane, bei einem Börsengang nicht die komplette Sparte, sondern nur etwa ein Viertel der Anteile zu platzieren. Pötsch selber sagte, dass es "keinerlei Überlegungen" gebe, dass der VW-Konzern die Kontrolle über das Geschäft abgebe.

Wohlwollen bei den Arbeitnehmern

Ein Teilbörsengang, mehr Selbstständigkeit und trotzdem noch unter dem VW-Dach? Auf der Arbeitnehmerseite stoßen die Überlegungen auf Wohlwollen. "Wir stehen hinter der Strategie, dass das Nutzfahrzeug-Geschäft global organisiert und unsere MAN weiter gestärkt wird", so MAN-Gesamtbetriebsratschef Saki Stimoniaris. Die Kapitalmarktfähigkeit schaffe die Voraussetzung, mögliches Wachstum finanziell zu stemmen.

Stimoniaris betonte zudem, dass die mit dem Arbeitgeber vereinbarte Arbeitsplatzgarantie bis Ende 2025 unverändert gelte, ebenso der Fortbestand aller Standorte und Bereiche. Ein Aspekt, den auch Andreas Weidemann, 1. Bevollmächtiger der IG Metall Nürnberg, mit Blick auf die über 4000 Beschäftigten im hiesigen Motorenwerk unterstreicht. Auf den Verbleib im VW-Konzern lege man daher Wert. "Bei VW sind die Rechte der Arbeitnehmer bekanntlich stark", erklärt der Gewerkschafter.

"Auch wir finden es aber gut, dass die Nutzfahrzeug-Sparte eigenständiger geführt wird", sagte Weidemann. Das Lkw-Geschäft ticke einfach anders als der Pkw-Markt, schon was die Modellzyklen angehe. "Und zuletzt waren die Wege bis zum Konzernvorstand in Wolfsburg mitunter schon sehr lang."

