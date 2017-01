Meditation hilft gegen den Zeitdruck

Wer sein Bewusstsein für den Augenblick schult, kann sich selbst besser steuern - vor 54 Minuten

COBURG - Wer manchmal nichts tut, hat mehr von seiner Zeit – das sind die Erkenntnisse von Niko Kohls. Der Psychologe erforscht an der Hochschule Coburg die Auswirkungen, die beispielsweise Meditation auf den Menschen hat.

Nur 15 Prozent der Gegenwart erleben Menschen bewusst. Meist sind die Gedanken eher im Gestern oder Morgen. © Foto: colourbox.de



Nur 15 Prozent der Gegenwart erleben Menschen bewusst. Meist sind die Gedanken eher im Gestern oder Morgen. Foto: Foto: colourbox.de



Man fühlt sich leicht ertappt im Gespräch mit Niko Kohls. „Wer sich bei der Arbeit von eingehenden E-Mails oder dem ,Bing’ des Mobiltelefons ablenken und unterbrechen lässt, braucht danach zehn bis 15 Minuten, um sich wieder in seine Aufgabe hineinzudenken“, sagt der Professor für Psychologie. „Erst mal sind Sie weg vom Fenster.“

Kohls nennt sich selbst „Achtsamkeits-Professor“, was lustig klingt, aber ernst gemeint ist. Er versucht wissenschaftlich herauszufinden, welche Methoden den Stress der Menschen reduzieren können, wie sie widerstandsfähiger werden und sich besser fokussieren. Meditation kann ein Instrument sein, progressive Muskelentspannung, Yoga, aber auch Joggen.

Besonders wirksam sind Multikomponenten-Programme, wie sie in Gesundheitsförderkursen angeboten werden und neben Stressbewältigung auch Bewegung und Ernährung thematisieren. „Wir testen solche Programme in den unterschiedlichsten Umgebungen, an Schulen, Hochschulen, beim Militär oder in Kliniken zum Beispiel“, sagt Kohls. Bewertet werden sie über Fragebögen, den Level der Stresshormone oder neuropsychologische Tests.

Egal ob Yoga, Meditation oder Tai Chi, das Ziel ist immer das Gleiche: die Menschen sollen sich mehr auf das Hier und Jetzt fokussieren und somit besser erkennen, was im Moment wichtig ist. „Meistens sind wir nämlich dabei, die Zukunft zu organisieren oder in der Vergangenheit zu wühlen“, sagt Kohls. „Den meisten Menschen eilt das Gehirn immer 20 Meter voraus.“ Nur in 15 Prozent seiner Zeit ist der Durchschnittsmensch demnach wirklich mit seiner augenblicklichen Gegenwart beschäftigt. Daher falle es vielen Menschen schwer, ihren gegenwärtigen Zustand richtig zu erfassen – und damit auch, angemessen darauf zu reagieren und sich selbst zu steuern, beschreibt Kohls. Bin ich gerade fit genug für diese Aufgabe? Was ist jetzt gerade wichtig? Wer diese Aufgaben falsch beantworte, dem droht auf Dauer sogar das Burn-out-Syndrom.

Geschärftere Sinne

„Meditation ist eines der Instrumente, in sich selbst hineinzuhorchen“, sagt Kohls. Kürzlich hat er in einer Studie zusammen mit Wissenschaftlern der Universitäten in München, Freiburg und Frankfurt/Oder untersucht, was die Konzentrationsübungen bewirken. Eine Erkenntnis: Wer Zeit ins vermeintliche Nichtstun bei der Kontemplation investiert, hat am Ende sogar mehr davon. „In Achtsamkeit geschulte Menschen planen für den Tag, nicht für die nächsten Wochen. Dadurch fühlen sie sich weniger getrieben und empfinden weniger Zeitdruck“, sagt Kohls.

Auch falle es ihnen leichter, Prioritäten zu setzen und ihre Aufmerksamkeit auf eine Sache zu lenken. „In Tests unterlaufen achtsamen Menschen weniger Fehler und sie sind seltener Opfer des Mind-Wanderings, des Gedanken-Abdriftens“, so Kohls.

Auch Zeiteinheiten können Meditierende besser einschätzen als Teilnehmer ohne Meditationserfahrung. Und sie verfügen sogar über geschärftere Sinne. „Wenn zwei Lampen kurz hintereinander aufleuchten, können Meditierende auch dann noch die Lampe benennen, die zuerst geleuchtet hat, wenn die Verzögerung der zweiten Lampe nur noch 30 oder 40 Millisekunden beträgt“, sagt Kohls. Den anderen fällt dieser minimale Unterschied nicht mehr auf.

CHRISTINE THURNER