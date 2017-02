Ins Van-Gogh-Museum in Amsterdam oder lieber am Strand liegen auf Fuerteventura? Nach Paris zum Sightseeing oder Mode shoppen in Mailand? Wir haben alle Länder aufgelistet, in die man momentan (Winterflugplan 16/17) von Nürnberg aus direkt fliegen kann. Und zu guter Letzt noch die vier Flugziele, die 2017 mit in den Flugplan aufgenommen werden. Schönen Urlaub!