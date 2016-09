Metz kämpft noch immer mit den Folgen der Insolvenz

BERLIN - Fast zwei Jahre ist es her, dass die Nachricht von der Pleite des traditionsreichen TV- und Blitzgeräteherstellers Metz die Region erschütterte. Das Unternehmen wurde aufgespalten, die Fernsehgerätesparte wagte mit frischem Kapital bei der Ifa 2015 den Neustart. Jetzt ist wieder Messezeit - Anlass für eine Bilanz.

Die Metz-Insolvenz ist einige Zeit her, doch noch immer kämpft der TV-Hersteller mit den Folgen. Foto: Daniel Karmann (dpa)



Norbert Kotzbauer, Geschäftsführer der Metz Consumer Electronics GmbH, zeigt am Firmenstand die neue OLED-Fernsehgeräte-Generation. Foto: Foto: Wonneberger



Zwei Stunden vor der so wichtigen Pressekonferenz auf der Elektronikmesse Ifa in Berlin: Noch ist kein Stuhl auf dem Messestand des Zirndorfer TV-Geräteherstellers zu finden. Der Teppichboden? Noch nicht komplett verlegt. Viele Ausstellungsstücke? Noch in Kisten verpackt. "Aber wir schaffen das", sagt Geschäftsführer Norbert Kotzbauer gelassen. Zwei Stunden später: geschafft. Die Pressekonferenz im Vorfeld der Messe beginnt, als hätte es hier am Stand nie Hektik gegeben.

"Wir schaffen das" - diese Überzeugung lebt Kotzbauer auch, wenn es um das Unternehmen selbst geht. Metz war Ende 2014 in die Insolvenz geschlittert. Ein halbes Jahr später hat der chinesische Branchenführer Skyworth die Fernsehsparte der Franken mit 152 Mitarbeitern als Metz Consumer Electronics GmbH übernommen. Heute arbeiten hier über 160 Beschäftigte unter anderem in der Softwareentwicklung, der Gerätemontage und der Qualitätsprüfung.

Doch wie ist die Bilanz nach gut einem Jahr unter chinesischer Führung? Der schon vor der Insolvenz verantwortliche Geschäftsführer spricht offen: „Da ist viel Licht, aber sicher auch ein wenig Schatten.“ Auf der Guthabenseite verbucht Kotzbauer die spürbaren Synergieeffekte, die sich unter dem Dach von Skyworth ergeben haben — immerhin ein Konzern mit fast 40 000 Mitarbeitern mit Sitz in Nürnbergs Partnerstadt Shenzhen. Skyworth habe die Erfahrung, die Technologie und die Einkaufsmacht, die erforderlich sind, um die Wettbewerbsfähigkeit der Premium-Marke Metz zu sichern. Die neuen OLED-Bildschirme etwa, die nächste Generation der Fernsehgeräte werden auf der Ifa dank Skyworth auch von Metz präsentiert, „und das zu einem sehr frühen Zeitraum - so etwas war früher nicht möglich“, freut sich Kotzbauer.

"Insolvenz so schnell wie möglich vergessen machen"

Doch es gibt eben auch Schatten. Der Neustart nach der Insolvenz klappt nicht so schnell, wie man sich das in Zirndorf erhofft hat. Nach der Pleite war der Absatz um 20 Prozent eingebrochen, der Marktanteil im Fachhandel fiel von 15,8 Prozent auf 11,7 Prozent im Mai 2015. "Wir wollten diese Insolvenz so schnell wie möglich vergessen machen und schon bei der vergangenen Ifa richtig durchstarten. Aber wir mussten erkennen: so schnell geht das nicht", bekennt Kotzbauer rückblickend.

Nicht zuletzt die "kulturellen Divergenzen"zwischen Mutter- und Tochterunternehmen wirken bisweilen als Hemmschuh - in beiden Richtungen, wie er betont. So sollten die neuen OLED-Geräte eigentlich schon zur Fußball-EM die Verkaufszahlen nach oben treiben. Jetzt muss eben das Weihnachtsgeschäft die Bilanz zum Leuchten bringen. Und dann müsste es auch mit dem eigentlich bereits für 2015/16 anvisierten Markteintritt der Marke Skyworth in Deutschland und Österreich klappen. Die Vermarktung der Skyworth-Produkte auf weitgehend separaten Vertriebswegen soll Metz zusätzlichen Aufwind bescheren und das zweite wichtige Standbein der GmbH werden, wie Skyworth-Konzernchef Yang Dongwen auf der Pressekonferenz bekräftigt.

