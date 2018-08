Milliarden-Deal: Nestlé vermarktet nun Starbucks Produkte

Rund 500 Angestellte wechseln zu dem Schweizer Nahrungsmittelkonzern - vor 1 Stunde

VEVEY/SEATTLE - Nestlé und Starbucks haben ihren angekündigten Vermarktungsdeal abgeschlossen. Der Schweizer Nahrungsmittelkonzern hat sich für gut 7 Milliarden US-Dollar das Recht auf die weltweite Vermarktung sämtlicher Konsum- und Gastronomieprodukte von Starbucks gekauft, mit Ausnahme der Cafés.

Die Produkte von Starbucks werden in Zukunft von dem Schweizer Konzern Nestlé vertrieben. © Sebastian Widmann/dpa



Die Produkte von Starbucks werden in Zukunft von dem Schweizer Konzern Nestlé vertrieben. Foto: Sebastian Widmann/dpa



Damit kann Nestlé künftig etwa Kaffeebohnen oder gemahlenen Kaffee der amerikanischen Marke in allen Supermärkten vertreiben. Der Deal war Anfang Mai angekündigt worden.

Nespresso bringt XXL-Kaffee-Kapsel auf den Markt

Rund 500 Starbucks-Angestellte in den USA und Europa wechseln im Zuge der Vereinbarung vom amerikanischen Kaffeeriesen zu Nestlé, wie die beiden Konzerne am Dienstag mitteilten. Mit den Starbucks-Produkten will Nestlé sein Kaffeeangebot in Nordamerika ausbauen. Der Nahrungsmittelmulti will nun die globale Expansion von Starbucks vorantreiben.

"Starbucks ungefiltert": Das wahre Gesicht des Kaffeeriesen

dpa