Mit Shaq's Hilfe: Beckham soll zur Reebok-Retterin werden

Früherer Popstar entwirft neue Kollektion für die Tochterfirma von Adidas - vor 50 Minuten

HERZOGENAURACH - Als "Posh Spice" rockte sie jahrelang mit den Spice Girls auf den größten Musikbühnen der Welt - jetzt hat sich Victoria Beckham einer neuen Herausforderung gestellt. Die Frau des früheren Fußball-Stars David Beckham soll die Marke Reebok nach oben katapultieren.

Am Donnerstag veröffentlichte Sportgigant Adidas seine Zahlen aus dem zweiten Quartal und durfte jubeln. Nicht nur darüber, dass die drei Streifen bei der FIFA-Weltmeisterschaft am präsentesten waren, sondern auch, weil bei Tochterfirma Reebok langsam aber sicher Fortschritte zu erkennen sind.

Ein Aufwärtstrend, der anhalten soll. Aus kleinen Schritten sollen in Zukunft große werden und dafür hat man sich niemand geringeren als Victoria Beckham - ja, die Beckham - mit ins Boot geholt.

Als Markenbotschafterin und Designerin hat das frühere Pop-Sternchen schon eine erste Kollektion für Reebok auf den Markt gebracht. Ende Juli veröffentlichte "Posh Spice" einen bunten Mix aus "Streetwear"-Klamotten für Mann und Frau. Und die nächste Kollektion befindet sich bereits in Arbeit.

Inspiriert wurde die 44-Jährige übrigens von niemand geringerem als Basketball-Legende Shaquille O'Neal. "Ich assoziiere Reebok mit den 90er-Jahren und Basketball und natürlich denke ich an Shaq", erklärte Beckham im Frühjahr.

22 Millionen Follower

Bei Reebok hat sich die vierfache Mutter zum Ziel gesetzt, eine Marke zu entwickeln, die Frauen dabei helfen soll, sich stark und selbstbewusst zu fühlen: "Ich habe schon länger auf eine Gelegenheit gewartet, meine kreativen Ideen in der Fitnessbranche umzusetzen. Bei dieser Partnerschaft mit Reebok habe ich nun die Chance, meine Vision in einer neuen Kategorie zum Leben zu erwecken", wird Beckham auf der Homepage zitiert. "Für mich ist es unglaublich aufregend, mit einer so legendären Firma zusammen zu arbeiten, die dieselben Ansichten vertritt wie ich und ebenfalls Frauen dazu ermutigt, die beste Version ihrer selbst zu sein."

Die Werbetrommel rührt Victoria dabei meist über den eigenen Instagram-Kanal. Mit fast 22 Millionen "Followern" ist das ehemalige "Spice Girl" noch immer angesagt und nutzt die Plattform regelmäßig, um ihren Fans die neuesten Stücke ihrer Kollektion zu präsentieren. Reebok dürfte das, mit Blick auf die Entwicklungen im amerikanischen Markt, nur recht sein.

Tarik Vahle Online-Redaktion E-Mail