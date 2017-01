Mittelfrankens Metallindustrie boomt

vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Bei den Unternehmen der mittelfränkischen Metall- und Elektroindustrie floriert das Geschäft. Und unter dem Strich sind die Betriebe zuversichtlich, dass das auch so weitergeht.

2016 sind in den mittelfränkischen Metall- und Elektrobetrieben 2000 neue Stellen entstanden. © dpa



Jede dritte Firma der Branche in Mittelfranken bewertete das aktuelle Inlandsgeschäft als gut, nur rund zehn Prozent kommen zu einer negativen Einschätzung.

Noch deutlich besser als bei der Umfrage vor einem Jahr beurteilen die Unternehmen ihr Auslandsgeschäft: Fast 28 Prozent der Firmen waren damit zufrieden, etwa elf Prozent unzufrieden. Und auch die Erwartungen für die nächsten Monate sind überaus optimistisch: Mehr als zwei Drittel der heimischen Metall- und Elektrobetriebe gehen davon aus, dass sich die gute Entwicklung im nächsten halben Jahr so fortsetzt.

Die gute Stimmung in der Branche erklärt sich vor allem mit einem Blick in die Gewinn- und Verlustrechnung der Unternehmen. Die verdienen nämlich glänzend. Mehr als die Hälfte der befragten Firmen rechnet mit einer Nettoumsatzrendite von vier Prozent und mehr, das heißt von je 100 Euro Umsatz bleiben mindestens vier Euro als Gewinn in der Kasse.

Verluste schreibt der Umfrage zufolge kein einziger Betrieb dieser Branche. Entsprechend ausgabefreudig sind die Unternehmen auch: Die Produktions- und noch mehr die Investitionspläne für die heimischen Standorte im ersten Halbjahr 2017 sind deutlich aufwärts gerichtet.

Allerdings sind "für die Auslandsstandorte die Produktions- und Investitionspläne expansiver als im Inland", erklärt Corinna Schittenhelm, Vorsitzende des Vorstands der "bayme vbm"-Region West-Mittelfranken.

Warnung: Mehr Beschäftigung ist kein Selbstläufer

Sie erwartet, dass sich der Beschäftigungsanstieg in der Region weiter fortsetzt. 2016 sind in den mittelfränkischen Metall- und Elektrobetrieben 2000 neue Stellen entstanden. "Derzeit arbeiten in unserer Branche 127.000 Beschäftigte. Für 2017 rechnen wir mit zusätzlichen 1500 neuen Stellen", sagt vbm-Funktionärin Schittenhelm, die im Hauptberuf Personalvorständin bei Schaeffler in Herzogenaurach ist.

Sie warnt aber auch, dass dieser Beschäftigungsanstieg kein Selbstläufer ist: "Seit Jahren verlieren die Betriebe unserer Branche an Wettbewerbsfähigkeit. Zudem werden Globalisierung und Digitalisierung unsere Wirtschaft nachhaltig verändern. Wir brauchen daher ein neues Kostenbewusstsein und mehr Flexibilität für die Unternehmen, um Wertschöpfung und Wohlstand in Deutschland, Bayern und Mittelfranken halten zu können."

